20 soruda ‘Yarısı Bizden’ kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Nisan’da Gaziosmanpaşa Meydanı'nda İstanbul’da kentsel dönüşüm için verdiği ‘Yarısı Bizden’ kampanyası müjdesinin yankıları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı. Kurum, “Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul’umuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden” dedi.

Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, ‘20 Soruda Yarısı Bizden’ başlığı altında çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı:

ÖNCE İSTANBUL SONRA 7 BÖLGE

1. Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek?

*İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. Kampanya sadece İstanbul’da mı yapılacak?

*Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul’da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

3. Başvuruda ücret ödenecek mi?

*Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4. Başvuru tarihleri ne zaman?

*Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

5. Fazla başvuru olması durumunda ne yapılacak?

*Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.

6. Bir binadan birden fazla başvuru yapılabilecek mi?

*Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

7. Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

*2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

8. 2/3 çoğunluk kararına katılmayan vatandaşların hisseleri ne olur?

*Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

BAŞVURUDA GELİR ŞARTI YOK

9. Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi?

*Yapabilir.

10. Hisseli tapusu olan başvuru yapabilir mi?

Yapabilir.

11. Konutlar nasıl inşa edilecek?

*Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

12. Yapımdan önce zemin etüdü yapılacak mı?

*Yapılacaktır.

13. Başvuruda gelir şartı olacak mı?

*Olmayacak.

14. Bina ne kadar süre içerisinde tamamlanacak?

*Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

15. Daha önde riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanyaya dahil midir?

*Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

KATLAR İMAR ŞARTINI AŞMAYACAK

16. Yeni bina kaç katlı olacak?

*Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

17. Kapalı otopark yapılacak mı?

*Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

18. Dairemizi boşalttığımız süre içerisinde kira desteği olacak mı?

*Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.

19. Başvurumu yaptım, sürecimi nasıl takip edebilirim?

*Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

20. Sitede oturuyoruz, yönetimin mi yoksa maliklerin mi başvurması gerekiyor?

*Başvuruyu sadece malikler yapabilir.







