Ekonomi Ekonominin ve Finansın kalbi AREL Borsa Merkezinde atacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonominin ve Finansın kalbi AREL Borsa Merkezinde atacak

İstanbul Arel Üniversitesi, İş Bankası’nın katkılarıyla Finans Merkezi’ni kurdu. Öğrencilerin, Kemal Gözükara Yerleşkesinde yer alan merkezde son teknolojiyi kullanarak öğrencilik döneminde iş deneyimini artırması hedefleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekonominin ve Finansın kalbi AREL Borsa Merkezinde atacak
YENİ FİNANS MERKEZİ AREL’de

Eğitim yatırımlarını sürdüren İstanbul Arel Üniversitesi, daha önce kurduğu Teknoloji Merkezi ve Medya Merkezinden sonra şimdide Finans Merkezi’ni Kemal Gözükara Yerleşkesinde öğrencilerin kullanımına sunuyor.

Finans Merkezi, uygun araştırma ortamı ve profesyonel gelişimi sağlamak adına en son teknolojiyi öğrencilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Finans Merkezi, öğrencilere Forex programı aracılığıyla Forex sertifikası alma fırsatı sunan pek çok eğitime de ev sahipliği yapacak. Forex terminalleri, birçok araştırma projesi için değerli verileri sağlıyor.

Öğrenciler burada verileri araştırmaları için kullanmanın yanı sıra, özgeçmişlerini ve iş fırsatlarını zenginleştirmek için birçok eğitim ve seminere katılma olanağı da kazanıyor.

Finans Merkezi ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eğitim kampları, seminerler, iş dünyası ile ortak projeler gibi konularda öğrencilerin profesyonel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Ayrıca öğrenciler, lisans araştırma projelerini tamamlayabilmeleri için gerekli olan riskten korunma (Hedge) fonu, yatırım fonu, hisse senedi, tahvil, emtia ve para birimi verilerini de Finans Merkezi’nde bulabiliyor.

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