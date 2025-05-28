Emeklileri 'maaşınızdan olmamak için unutmayın' diyerek uyardı: 'Süre' detayına vurgu yaptı

Emeklilerin gündeminde emekli maaş zamları ve emekli bayram ikramiyesi gibi konular var. Emekliler bu süreçte her ikisindeki son durumu dikkatle takip ederken uzmanlardan da önemli değerlendirmeler geliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise son olarak emeklileri ilgilendiren bir başka önemli detay hakkında bilgi verdi. Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında uzun yıllar boyunca alınmayan gelir ve aylık ödemelerinde zaman aşımı uygulamaları ile hak kayıplarına değinen Karakaş, süre detayına vurgu yaptı. İşte ayrıntılar...





SGK'nın sigortalılara yaşlılık, malullük, geçici ve sürekli iş göremezlik geliri, engelli aylığı, vazife malullüğü gibi farklı aylık ve gelir bağladığını anımsatan Karakaş, bu aylık ve gelirlerin uzun süre hareketsiz kalması durumunda dönemlere, sigortalılık statüleri ve sigorta kollarına göre SGK tarafından ödenmekte olan gelir ve aylıklarının uzun zaman alınmaması durumunda Kurum tarafından farklı işlemler yapıldığını vurguladı. Bu bağlamda Karakaş, uzun yıllar boyunca alınmayan gelir ve aylık ödemelerinde zaman aşımı uygulamaları ile hak kayıplarına dair bilgi verdi.





EMEKLİLİK MAAŞ VE GELİRLERİNDE KRİTİK SÜREYİ AÇIKLADI

Karakaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"SGK öncesinde yürürlükte bulunan SSK’nın uygulama (506 sayılı) Kanunu ile Bağ-Kur’un uygulama (1479 s.) Kanunu gereğince herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığını 5 yıl içinde almayanların, söz konusu gelir ve aylıklarının ödenmemesi yönünde düzenlemelere yer verilmiştir.





SGK’nın uygulama (5510 s.) Kanununda ise bağlanan gelir ve aylıklardan herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığın alınmaması durumunda zaman aşımı uygulaması öngörülmemiştir. Bu nedenle, 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalıları açısından 2008/Ekim ayı başından önce bağlanan gelir ve aylıklardan herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığın 5 yıl içinde alınmaması durumunda, alınmayan gelir ve aylığın ödeme tarihi ile Kanunun yürürlük tarihi arasında 5 yıllık sürenin dolup dolmadığına bakılacak;





5 yıllık sürenin dolması hâlinde, 2008/Ekim öncesinde 5 yıllık süre ile 2008/Ekim sonrası,

5 yıllık sürenin dolmaması hâlinde ise 2008/Ekim öncesi ve sonrası, gelir ve aylıklar ödenecektir"





VAZİFE MALULLÜĞÜ VE ÖLÜM MAAŞLARINDA “SÜRE” KONUSUNA DA DEĞİNDİ

"4/1-c sigortalılarının SGK’nın uygulama (5510 s.) Kanununa göre vazife malullüğü ve ölüm hâlinde bağlanması gereken aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrayacaktır" diyen Karakaş, bu halde, sigortalı ve hak sahiplerinin başvuru tarihinden geriye doğru gidilerek 5 yıllık bölümünün ödeneceğini, 5 yılı aşan süreye ilişkin aylıkların ise zaman aşımına uğradığından ödenmeyeceğini belirtti.





Devamında Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, zaman aşımı süresinin başlangıcı olarak emekli iken ölüm hâlinde ölüm tarihini takip eden ay başı (takip eden ayın 1’i), iştirakçi iken ölüm hâlinde ise aylıklarını her ayın 15’inde alanlar için ölüm tarihini takip eden ayın 15’i, aylıklarını her ayın 1’inde alanlar için ölüm tarihini takip eden ayın 1’i esas alınacaktır"





GAİPLİK HÂLİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARI AÇIKLADI

Gaiplik halinde dikkat edilecek hususlara ilişkin ise Karakaş; gaiplik olayının söz konusu olduğu hallerde hak sahiplerinin gaiplik kararı alınmadan aylık bağlanması talebinde bulunamayacakları göz önüne alındığı zaman, hak sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıklarla yapılacak toptan ödemeler ve genel sağlık sigortasına ait alacaklarla ilgili zaman aşımı ve hak düşürücü sürenin, sigortalının mahkemece gaipliğine hükmolunan ölüm tarihi yerine, gaipliğe ilişkin kararın kesinleştiği tarihte başlayacağını belirtti.





Devamında Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Gaipliğe ilişkin mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde müracaat edilmesi hâlinde;

Mahkeme kararının gerekçe veya hüküm bölümünde sigortalının gaip olduğu tarih belirtilmiş ise gelir/aylıklar, mahkeme kararında belirtilen tarihi,

Mahkeme kararının gerekçe veya hüküm bölümünde sigortalının gaip olduğu tarihi belirtilmemiş ise, mahkeme kararının kesinleştiği tarihi,

Takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır"





Karakaş, gaipliğe dair mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde müracaat edilmemesi durumunda; müracaat tarihinden geriye doğru beş yıllık gelir/aylık ödeneceğini vurguladı.





Bu çerçevede yapılacak toptan ödemeler için 5 yıllık hak düşürücü süre uygulaması yapılacağını aktaran Karakaş, zaman aşımı süresi dolduğundan hak sahiplerine aylıkların başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıllık kısmının da ödenmekte olduğunu belirtti.







