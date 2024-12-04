Enflasyon yüzde 47'ye geriledi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti. Böylece TÜFE, yıllık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 38,21, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı. Üretici fiyatlarında da gerileme devam etti. Kasımda aylık üretici enflasyonu yüzde 0,66 seviyesine geldi. Üretici maliyetleri ise yaklaşık 3 puanlık azalışla yüzde 29,4’e düştü.





AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

Geçen ayki enflasyon beklentilerin biraz üzerinde gelse de hizmet enflasyonundaki katılık yumuşadı. Giyim ve ayakkabıda ise eksi enflasyon görüldü. Enflasyonda aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. Bu grubu yüzde 2,88 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,81 ile ev eşyası izledi. Giyim ve ayakkabı grubu yüzde -0,25 ile en çok azalan grup oldu.





EĞİTİMDE YILLIK ARTIŞ %92,5

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim olarak belirlendi. Eğitim grubunu yüzde 74,45 ile konut, yüzde 59,38 ile lokanta ve oteller takip etti. Sağlık grubundaki yıllık artış yüzde 52,84 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu ise yüzde 48,58 ile yıllık enflasyon ortalamasının üzerinde kaldı. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinde düşüş gerçekleşirken, 10'unda değişim olmadı, 106'sında ise artış görüldü.





HİZMETTEKİ DÜŞÜŞ BELİRGİN HALE GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerini değerlendirdi. Yılmaz, uygulanan dezenflasyonist politikalara duyulan güvenin artmasının, enflasyondaki düşüşle birlikte enflasyon beklentilerinin de iyileşmesine katkı sağladığını bildirdi. Ekonomi programına duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, hizmet enflasyonunda ekim ayında belirgin bir şekilde başlayan yavaşlamanın, kasım ayında da devam ettiğinin görüldüğünü vurguladı.





TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı itibariyle yıllık enflasyonun son 17 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. Bakanlıkça uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret açığını düşürerek, ekonomik büyümenin kompozisyonunu iyileştirdiklerini ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını belirten Bolat, iç ticarette ise hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.





MAL ENFLASYONU %40’IN ALTINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de hizmet enflasyonundaki düşüşe dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Yıllık enflasyon kasımda yüzde 47,1 olarak gerçekleşti. Mayısa göre gerilemenin 28,4 puan oldu. Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40'ın altına geriledi. Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri, katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor” dedi.



