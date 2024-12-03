Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonun ana eğilimi geriledi

Bolat, iç ticarette ise hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"TÜFE'deki değişim Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,09'a geriledi. Aylık bazda gerçekleşen artış ise son 5 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Böylelikle Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon son 6 ayda 28,4 puan geriledi. Çekirdek enflasyon (enerji, gıda ve içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) aylık bazda yüzde 1,53 arttı, aylık artış hızı son 38 ayın en düşük seviyesine geldi. Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,61 artışla son 37 ayın en düşük seviyesine geriledi ve enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu gösterdi. Çekirdek enflasyon göstergelerinin, manşet enflasyondan daha düşük seviyede gerçekleşmesi, enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ediyor. Bu sürecin önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor."