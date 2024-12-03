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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu

10:423/12/2024, Salı
IHA
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Aralık ayı için kira artış tavan oranı yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.
Aralık ayı için kira artış tavan oranı yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayı kira zammı oranındaki üst sınır belli oldu. İşte detaylar...

Aralık ayı için kira artış tavan oranı yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

2024 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aralık ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Aralık ayı kira artış tavanı yüzde 60,45 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.


#Enflasyon
#Kira
#TÜFE

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