Ekonomi Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında üçüncü kez toplandı. Enflasyonla mücadelede alınan ve alınacak önlemlerin konuşulacağı toplantıda Ukrayna krizinin Türkiye ekonomisine olası etkileri de masaya yatırılacak.

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Haber Merkezi AA
Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplandı
​Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 20.00'da başlayan toplantıda, enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri değerlendirilecek.

Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantı, Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla basına kapalı gerçekleştiriliyor.

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