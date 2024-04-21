Gabar için 36 km hattın yarısı döşendi

Enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye denizde doğalgaz, karada da yerli petrolünü çıkarmaya devam ediyor. Karadeniz doğalgazını ekonomiye kazandıran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bir yandan da çalışmalarını yoğunlaştırdığı Şırnak'ta petrol üretimine kesintisiz devam ediyor. Gabar’da 26 kuyu şehit Esma Çevik sahasında, 5 kuyu Aybüke Yalçın sahasında, 2 kuyu da Teğmen Akdeniz sahasında olmak üzere 33 kuyuda çalışmalar devam ediyor. Bu kuyulardan günlük üretilen petrol miktarı 40 bin varile ulaştı. Bu yıl içerisinde bölgedeki 140 kuyuda daha çalışma yapılacak.

LOJİSTİK MALİYETİ AZALACAK

Petrol üretiminin hedeflenen miktara ulaşması ile hem lojistik faaliyetler zorlaşacak hem de maliyet artacak. Bu sebeple Gabar’daki petrol yaklaşık 36 kilometrelik bir boru hattı ile Şırnak İdil’deki BOTAŞ istasyonuna taşınacak. Bu hattın 18 kilometrelik kısmı tamamlandı. Petrol, İdil’deki istasyondan ise 650 kilometrelik Irak-Türkiye boru hattına bağlanacak ve Ceyhan Dörtyol’a ulaştırılacak. Hat ile lojistik zorluk ortadan kaldırılırken maliyet de düşecek.Üretimin günden güne artması ve yeni hedeflerin belirlenmesi ile birlikte bölgeye yönelik yatırımlar da hızlandı.

GABAR’A ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Gabar’daki üretime ulaşmak için bugüne kadar 300 kilometre yol yapıldı. Bunun 600 kilometreye çıkarılması için çalışma yürütülüyor. Yolun yanı sıra üretilen petrolün taşınması için de boru hattı döşeniyor. Mevcut durumda Gabar’dan elde edilen petrolün lojistiği her gün 200’den fazla tankerin hareketiyle sağlanıyor.

EKONOMİYE 10 MİLYON VARİL DESTEK

Gabar’da ilk keşif haberinin geldiği 13 Eylül 2021’den bu yana bölgedeki 3 sahadaki rezervin 10 milyon varili ekonomiye kazandırıldı. Bölgede yer alan üç sahadaki 33 kuyunun her birinden ortalama günlük bin 200 varil petrol üretiliyor. Üç sahadan elde edilecek en yüksek üretim değerine bu yıl içerisinde ulaşılması planlanıyor. Şu an 16 kuyu için çalışma yapılıyor. Haziran başında günlük 50 bin varil üretime ulaşılacak. Çalışmalar kapsamında bu yıl bitmeden 33 olan kuyu sayısı 95’e çıkarılacak. Bu hedefle birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimi 200 bin varile çıkacak ve ithal edilen 6 milyar dolarlık petrolü Türkiye kendi kaynakları ile üretecek.







