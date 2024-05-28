Gemiler Süveyş'e uğramaz oldu

Küresel deniz ticaretinin yüzde 15'inin yapıldığı Süveyş Kanalı'nda saldırıların artmasıyla birlikte konteyner, kuru ve yaş yük, Ro/Ro, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), LPG ve karışık kuru yük gemilerinin sayısı son 6 ayda yüzde 85 azaldı. Gemi takip ve denizcilik analiz sağlayıcısı MarineTraffic'ten edinilen verilere göre saldırılarının yoğunlaşmasından önceki ay olan Kasım 2023'te 1.094 olan gemi sayısı aralıkta 923’e, cakta 233, şubatta 94 ve martta 85'e geriledi. Geçen ay ise Süveyş Kanalı'nı toplam 159 gemi kullandı.

KÜRESEL TİCARET ROTASI ÜMİT BURNU’NA KAYDI

Gemilerin seyahat sürelerinin 10 ila 12 gün daha uzun olduğu bir rota olmasına karşın, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası Ümit Burnu'nda gemi trafiği hızla yoğunlaştı. Kasım 2023'te Ümit Burnu'nu kullanan gemi sayısı 1682 iken, bu rakam Aralık 2023'te 1800, ocakta 2 bin 699, şubatta 2 bin 728'e yükseldi. Ümit Burnu'ndaki gemi sayısı martta 2 bin 922, nisanda 2 bin 873 oldu. Böylece, son 6 ayda Ümit Burnu'nu dolaşan gemilerin sayısı yüzde 125 arttı. Özellikle konteyner sayısı bu dönemde yüzde 260, LNG tankeri sayısı ise yüzde 180 artış gösterdi.

NAVLUN FİYATLARI 8 BİN $'A FIRLADI

İngiltere merkezli uluslararası lojistik şirketi Westbound Satış Müdürü Tom Stainer, Ümit Burnu'nun alternatif bir rota olarak kullanılmaya başlandığını ve birçok nakliye hattının yolculuk mesafesi ve süresindeki artıştan kaynaklanan ek yakıt masraflarını karşılamak için tarifelerini yükselttiğini belirtti. Ümit Burnu rotasının geçici bir çözüm olmasının beklendiğini, anlatan Stainer, bölgedeki gerilim tırmanmadan önce 1.000-1.500 dolar seviyesinde olan navlun fiyatlarının şu anda 7 bin 500 ila 8 bin dolara kadar yükseldiğini ifade etti.







