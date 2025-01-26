GÖKTÜRK-Y Projesi'nde son durum: Uzaydaki yeni gözümüz olacak

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret ederek, GÖKTÜRK-Y projesinde gelinen son durumu inceledi.
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli uzay çalışmalarına, savunma sanayinin mühendislik gücüyle en yüksek desteği vermeye devam ettiklerini kaydetti.
Görgün, "TUSAŞ tesislerinde, GÖKTÜRK-Y projesinde gelinen son durumu yerinde inceledik. GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme GÖKTÜRK-Y sayesinde; kazanacağımız yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyeti GÖKTÜRK-1 uydusunun görev ömrü sona erdiğinde de devam edecek. GÖKTÜRK-Y kapsamında; uydu, sabit ve taşınabilir yer istasyonları geliştirilecek, fırlatma ve yörünge öncesi operasyonlar ile buna yönelik hizmetler, entegre lojistik destek faaliyetleri ve gerekli diğer sistemler sağlanacak. Çok yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera dahil uydu alt sistemleri de milli imkanlar ile geliştiriliyor. Uzaydaki yeni gözümüz olacak, bu büyük projede emeği geçen ve başarıyla çalışmalarına devam eden tüm mühendislerimizi tebrik ediyorum" dedi.