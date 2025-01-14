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İhale sistemi sil baştan

İhale sistemi sil baştan

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

1983 ve 2002 tarihli düzenlemelerle yürütülen ihale sistemi, dijitalleşme de göz önüne alınarak yeniden yapılandırılıyor. Yerel yönetimler dâhil kamudaki tüm alımlar dijital bir merkezde kayıt altında tutulacak. Sertifika sistemi getirilecek ve kendisini ispatlamamış firmalar ihale alamayacak.

Ekonomi yönetimi, yeni yılla birlikte bir dizi yasal düzenlemeyi Meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor. 2002 yılında çıkarılan Kamu İhale Kanunu ile 1983 tarihli Devlet İhale Kanunu dijitalleşen çağın gereklerine uygun şekilde revize edilecek. Bu kapsamda kamu ihale sözleşme süreçlerinin dijitalleştirilmesi amacıyla merkezi bir platform oluşturulacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşları işlemlerini bu platform üzerinden yürütecek. Kamu alımlarına ilişkin mevzuat, günün ihtiyaçlarına göre verimlilik ve sürdürülebilirlik de göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenecek. Avrupa Birliği ile mevzuat uyumunun sağlanması için başta ulaştırma, enerji, su, elektronik ve iletişim sektörlerindeki kamu alımları da yeniden düzenlenecek.

SATIN ALMAYA GÜNCEL YAKLAŞIM

Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek. Sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek. Düzenleme, kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait şirketleri, anılan sektörlerdeki alımlarını kapsıyor. Düzenleme temel olarak yetkinlikleri önceden belirlenmiş ve ilgili alanlarda kamu ihalelerine katılma sertifikasına sahip kuruluşların dahil olduğu bir sistem öngörüyor. Ar-Ge ya da hizmet geliştirmeye dayalı olarak ihale yapma ve firmalarla görüşerek ihale yapma imkânı tanınıyor.

FİRMAYA SERTİFİKA SİSTEMİ GELİYOR

Düzenlemenin ana unsurunu sertifika sistemi oluşturuyor. Sertifika sisteminde firmalar yetkinlikleri doğrultusunda incelenerek kamu alımına konu alanda hangi işi üstlenebileceği önceden belirlenecek ve buna uygun olarak iş süresi ve sonunda denetim imkânı yapılabilecek.

Belediyeler de bildirimde bulunacak

Yerel yönetimler de kamu alımları düzenlemesinden etkilenecek. Kamu İhale Yasası üzerinden yapılacak değişiklikle yerel yönetimler, oluşturulacak dijital veri merkezine yaptıkları ihaleleri bildirmekle yükümlü olacak. Bu çerçevede, ülke genelindeki bin 339 belediye bünyesinde gerçekleştirilen her türlü alım-satım işlemi, kanun gereği dijital ortama aktarılacak. Böylece yerel yönetimlerce yapılan ihaleler de Hazine denetimine tabi hale gelecek.



#mevzuat
#düzenleme
#ihale
#ekonomi

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