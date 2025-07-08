İki bankanın çalışanlarına POS cihazı operasyonu: 47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi

Türkiye tarihinin en kapsamlı finansal operasyonu gerçekleşti, 47,5 milyar liralık kara para ağı MASAK raporlarında ifşa oldu. Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para üzerinden organize POS dolandırıcılığı yapan 85 şüpheli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, lüks yaşam varlıklarına el kondu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 36. Maddesine Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında yürütülen 2024/175787 sayılı soruşturma çerçevesinde, bir kısım gerçek kişiler ve tüzel kişilikler hakkında önemli tespitler yapılmıştır.2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlenmiştir.
MASAK raporu ortaya çıkardı
İlgili raporlar çerçevesinde:
47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi
2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı,
İşlem hacminin büyük kısmının, aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin %93,11’lik bölümünü teşkil ettiği,
Yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu,
Gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, iş bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı,
POS cihazlarıyla büyük vurgun
Lüks yaşam varlıklarına el kondu
Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.