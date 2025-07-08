İki bankanın çalışanlarına POS cihazı operasyonu: 47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi

Milyarlarca liralık kara para aklama ve POS dolandırıcılığı ağı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi.





İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklama ve MASAK raporlarında ifşa olan 47,5 milyar liralık kara para ağının detayları...





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 36. Maddesine Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında yürütülen 2024/175787 sayılı soruşturma çerçevesinde, bir kısım gerçek kişiler ve tüzel kişilikler hakkında önemli tespitler yapılmıştır.2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlenmiştir.

MASAK raporu ortaya çıkardı

Bu süreçte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ve MASAK ile BDDK raporları neticesinde şüpheli işlem örüntüleri tespit edilmiş, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 08/07/2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden önemli tespitler yer almıştır.

İlgili raporlar çerçevesinde:





47.5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi

2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı,

Bu işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği,





İşlem hacminin büyük kısmının, aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin %93,11’lik bölümünü teşkil ettiği,





Yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu,





Gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, iş bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı,

POS cihazlarıyla büyük vurgun

POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. kuruluşlarına ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.





Lüks yaşam varlıklarına el kondu

Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 08/07/2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında; şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.





Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.







