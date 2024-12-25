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MASAK iddiaları yalanladı: Nakit yatırma ve çekme sırasında belge istenmesi söz konusu değil

MASAK iddiaları yalanladı: Nakit yatırma ve çekme sırasında belge istenmesi söz konusu değil

Haber Merkezi
15:2725/12/2024, Çarşamba
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

MASAK sosyal medyada yayılan 'bankalara nakit yatırma ve çekme esnasında belge istenecek' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."

#MASAK
#Bankacılık
#Nakit

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