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ASELSAN'dan 58,6 milyon dolarlık imza

ASELSAN'dan 58,6 milyon dolarlık imza

11:2125/12/2024, Çarşamba
AA
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ASELSAN, 58,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.
ASELSAN, 58,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.


#ASELSAN
#KAP
#Türk Devletleri Teşkilatı

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