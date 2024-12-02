ASELSAN'dan 14,8 milyon TL'lik yeni sözleşme

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine ilişkin 14 milyon 800 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.