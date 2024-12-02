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ASELSAN'dan 14,8 milyon TL'lik yeni sözleşme

ASELSAN'dan 14,8 milyon TL'lik yeni sözleşme

10:332/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
AA
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Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektro-optik sistemlerin tedarikine ilişkin 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine ilişkin 14 milyon 800 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

#ASELSAN
#Elektro-Optik Sistemleri
#Optik

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