ASELSAN'dan 14,8 milyon TL'lik yeni sözleşme

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine ilişkin 14 milyon 800 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.
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