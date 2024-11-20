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Sokak güvenliğine ASELSAN gözü

Sokak güvenliğine ASELSAN gözü

Şuayip Alabay
Akın Ali Polat
04:0020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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ASELSAN’ın geliştirdiği kameralar, askeri alanların yanında şehir güvenliği için de kullanılıyor. Şirketin yeni vizyonu kapsamında, kolluk kuvvetlerinin yaka kameralarından, akıllı şehir izleme yazılımlarına kadar birçok yenilikçi ürün, birbirine entegre şekilde sivil hayatı güvenli hale getiriyor. Söz konusu sistemlere, belediyelerin yanında yurt dışından da ciddi talep geliyor.

Askeri alanda gösterdiği başarılar ile göz dolduran ASELSAN, sivil hayata da entegre oluyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, birçok alanda kendini kanıtlayan kamera sistemleri, vatandaşın güvenliği için de kullanılacak. SAHA EXPO 2024’te sivil hayata dokunan ürünleri tanıtan ASELSAN yetkilileri, "Akıllı şehir yazılımları, akıllı ulaşım sistemleri, ikaz ve alarm sistemleri gibi şehir hayatına pozitif etki bırakacak sistemler üzerinde çalışıyoruz. Yurt içinde, bu çözümlere ilgi duyan belediyeler olduğu kadar yurt dışından da ilgilenen ülkeler görüyoruz" ifadelerini kullandı.


BELEDİYELERE DİJİTAL SİSTEM

Yapay zeka destekli görüntüleme sistemleri ve yazılımlarıyla önemli başarılara imza atan şirket bu kez de şehirlerin güvenliği için kolları sıvadı. Belediyelere akıllı kamera sistemleri ve yazılım hizmeti sunmaya odaklanan ASELSAN, ilk talebi İstanbul’un kalabalık ilçelerinden Esenler Belediyesi’nden aldı. Akıllı şehir sistemleri; kaynak israfını, kamu hizmetleri bakımından verimliliği, zaman ve maliyet tasarrufu sağlama konusunda öne çıkıyor.


ASELSAN’DAN YENİ VİZYON

Firmanın, kentler için tasarladığı ‘URUK City’ akıllı şehir izleme ve yönetim sistemine ek kolluk kuvvetleri için üretilen ‘ODAKAN YAKA’ giyilebilir yaka kamerası yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. İç İşlerinde emniyeti pekiştirmek için geliştirilen giyilebilir yaka kamerası 'ODAKAN YAKA' ile şirket, güvenlik açısından önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak. İç İşleri Bakanlığı’nın, ASELSAN’a 35 bin adet sipariş ettiği 'ODAKAN YAKA' sistemlerinin şimdiye kadar 7 bin 500 adedi kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Öte yandan, ‘ODAKAN YAKA’ giyilebilir yaka kamerasına şimdiye kadar farklı ülkelerden de 50 bin adet sipariş geldi.


AKILLI ŞEHRİN ANAHTARI 'URUK'

ASELSAN’ın tasarladığı URUK City, akıllı şehirler için ulaşım, trafik, güvenlik, enerji, altyapı, çevre ve sağlık gibi birçok alandaki verileri tek merkezde toplayan bir akıllı şehir yönetim platformu sunuyor. Merkezi platform yazılımı ve sistem entegrasyonu sağlayan URUK, büyük veri analizi ile şehirlerin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlıyor. Bu çözüm, yerel yönetim ve kamu kurumlarına etkin kontrol imkanı oluştururken, vatandaşların yaşam kalitesini de artırmayı hedefliyor.




#aselsan
#teknoloji
#Yerli Üretim
#türkiye
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