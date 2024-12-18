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ASELSAN ile TUSAŞ arasında 329 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile TUSAŞ arasında 329 milyon dolarlık sözleşme

16:0018/12/2024, Çarşamba
AA
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ASELSAN ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı.
ASELSAN ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı.

ASELSAN ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında Aviyonik, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Seyrüsefer ve Güdüm sistemlerinin geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında Aviyonik, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Seyrüsefer ve Güdüm sistemlerinin geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024 ila 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin 329 milyon dolar tutarındaki kısmı aktive edilmiştir."


#ASELSAN
#TUSAŞ
#Aviyonik

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