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Ekonomi

İkinci elde altı ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi

İkinci el araç satışlarında uygulanan altı ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Semih Bozkuş
00:29 - 13/12/2023 Wednesday
Yeni Şafak
İkinci el araç satışı (Foto: Arşiv)
İkinci el araç satışı (Foto: Arşiv)

İkinci el araç satışında fahiş fiyatlandırmayı önlemek amacıyla geçtiğimiz yıl altı ay ve 6 bin kilometre kuralı hayata geçirildi.

Söz konusu düzenleme kapsamında araç ticareti yapanlar, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay süre beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak zorunda.

Hayata geçirildiği günden bu yana ikinci el araç piyasasındaki köpüğü kaldıran düzenlemede değişikliğe gidildi.

13 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonucu altı ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.

Söz konusu karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve Ticaret Bakanlığı bu tarihi uzatabilecek.



#İkinci El Araç
#Satış
#Motosiklet
#6 ay ve 6 bin kısıtlaması
#Resmi Gazete
2 hours ago
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