İkinci elde altı ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi

İkinci el araçların sıfır liste fiyatının üstünde satılmasına ilişkin düzenleme 15 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Ancak bazı internet sitelerinde ikinci el otomobiller gibi motosikletler de sıfır fiyatının üstünde satılıyor. Sıfır fiyatının 191 bin lira olan bir motosikletin, ikinci el satış fiyatının ise 240 bin lira olması dikkat çekti. Bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini belirten Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, "Geçen sene ilk 5 ayda 144 bin motosiklet satarken bu sene 336 bin motosiklet satıldı. Bu yıl sonunda 650-700 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ürüne olan bu talebin getirdiği ikinci elde fiyat yüksekliği var" dedi.