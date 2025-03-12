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İlaç sektöründe dev iş birliği: Zayıflama ürünlerini dünyaya pazarlayacaklar

İlaç sektöründe dev iş birliği: Zayıflama ürünlerini dünyaya pazarlayacaklar

20:5212/03/2025, الأربعاء
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İlaç şirketi Roche, Zealand Pharma'nın obezite ilaç adayını 5,3 milyar dolara satın alıyor.
İlaç şirketi Roche, Zealand Pharma'nın obezite ilaç adayını 5,3 milyar dolara satın alıyor.

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, zayıflama ürünlerini genişletmek maksadıyla Danimarkalı biyoteknoloji şirketi Zealand Pharma ile 5,3 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İş birliği ile Roche, tip 2 diyabet ve obezite tedavisi için üretilen ilacın ABD ve Avrupa dışında pazarlama haklarına sahip olacak.

Roche'dan yapılan açıklamada şirketin, Zealand Pharma'nın obezite tedavisinin haklarını satın aldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Roche ve Zealand Pharma "Petrelintide" adlı ilacın geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için birlikte çalışacak.

5,3 milyar doları bulacak

İşbirliği ve lisans anlaşması kapsamında Zealand Pharma, Roche'dan 1,65 milyar dolar ön ödeme alacak. Performansa ve satışa dayalı ek ödemeler de dahil olmak üzere, anlaşmanın Roche'a nihai maliyetinin 5,3 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.

ABD ve Avrupa dışında ilacın pazarlama haklarına sahip olacak

Zealand tarafından tip 2 diyabet ve obezite tedavisi için geliştirilen Petrelintide, klinik deneyinin ikinci aşamasında yer alıyor.

Roche ve Zealand Pharma ilacı ABD ve Avrupa'da ortaklaşa pazarlamayı, kar ve zararı paylaşmayı planlıyor. Roche, ABD ve Avrupa dışında ilacın pazarlama haklarına sahip olacak.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Bu arada, anlaşmanın duyurulmasının ardından Zealand Pharma'nın hisseleri bugün yüzde 37 değer kazandı.



#İlaç
#Roche
#Zealand Pharma

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