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İlaç  firmaları sağlığımızla oynuyor

İlaç üreticileri şubat ayında yapılacak kur ayarlaması öncesinde üretimi yavaşlattı. Eczaneler ve ecza depoları birçok ilaca ulaşamıyor. İlaçları tek bir eczaneden temin edemeyen vatandaşlar reçete bozdurup parayla ilaç almak zorunda kalıyor.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​İlaç firmaları sağlığımızla oynuyor
Eczaneler ve ecza depoları birçok ilaca ulaşamıyor.

Bazı ilaç üreticileri şubat ayında yapılacak döviz kuru güncellemesinden önce piyasaya ilaç arzını yavaşlattı. Şubat ayı sonrasında ilaçları daha yüksek fiyattan satma plan yapan firmalar, milletin sağlığıyla oynuyor. Eczaneler ve ecza depoları talepte bulunmasına rağmen birçok ilaca ulaşamıyor. Ulaşılamayan ilaç sayısının 650’yi bulduğu belirtiliyor. Piyasaya sürülmeyen ilaçlar arasında grip, ishal, bebek kremi gibi ilaçların yanında bazı kanser, şeker ve kalp ilaçları bile var.

ÜRÜNÜ SAKLIYORLAR

Eczaneler de sıkıntıyı doğruluyor. Grip ilacından hayati önem taşıyan ilaçlara kadar birçok ilacın temin edilemediğini belirten eczacılar, “Kanser ilacı, çarpıntı ilacı kadar hatta en basit grip ilacını bile bulamıyoruz. Eczane depolarında da ilaç yok. Bazı ilaç firmaları ya üretim yavaşlatıyor ya da ürünlerini saklıyor” dedi.

HASTALARI MAĞDUR

Bir reçete ile sadece tek bir eczanede işlem yapılabildiğini aktaran eczacılar şu bilgileri paylaşıyor: “İlacının tamamını tek bir eczaneden temin edemeyen vatandaşlar reçete bozdurmak zorunda kalıyor. Bulduğu ilacı SGK ile alıyor, bulamadığı ilacı başka bir eczaneden parası ile satın alıyor. Günde en az on hasta aynı ilacı soruyor. Aynı zamanda zam geleceği için psikiyatri ilaçları, el titreme ilacı, grip ilaçları da yok. Kan sulandırma ilacı hiçbir eczanede bulunamıyor. Firmalar hastaları mağdur ediyor ama elimizden bir şey gelmiyor.”

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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şeker Pınar Özcan da ilaç sıkıntısıyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Tüm eczanelerde büyük bir ilaç sıkıntısı var. Bazı reçetelerdeki beş ilaçtan üçünü veremiyoruz. Bazı ilaçlarda da okulların açılması nedeniyle vakalar arttığı için sıkıntı yaşandı. İlaçlardan bazılarının, döviz kuru nedeniyle zam alması bekleniyor. Bu yüzden firmalar tarafından piyasaya sokulmadığını görüyoruz. Zamdan sonra hepsi bollaşıyor. Yine aynı durumu yaşayacağız. Senede bir defa zam yapılmamalı. Zammı dörde bölersek stok yapma ve depolama sorununu ortadan kaldırırsınız.”

UZUN KUYRUKLAR VAR

Vatandaşlarla birebir temas halinde olduklarını kaydeden Özcan, “Şöyle bir sıkıntı var. Belki bazı ilaçlar Türkiye’ye hiç gelmeyecek. Döviz kuru çok yükseldi. Makas açıldıkça belki firmalar kar etmeyecekleri ürünleri getirmeyecekler. İlaç fiyat kararnamesinde revizyon lazım. Halk sağlığını etkiliyor. Eczanelerimizde çok fazla tepki çekiyoruz. Vatandaşlarla biz bire bir karşı karşıya geliyoruz” dedi.

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