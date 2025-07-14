İlk Çinli üretime başlıyor

ATMO Group, 2023 yılında Çinli otomotiv üretici SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye pazarında yerli üretici konumuna geçiyor.
Küresel otomotiv sektörünün en önemli merkezlerinden biri olan Türkiye, önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yapıyor. ATMO Group, 2023 yılında Çinli otomotiv üretici SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye pazarında yerli üretici konumuna geçiyor. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Urzema Holding ile ortak girişim grubu kuran ATMO Group, eylül ayından itibaren ilk araçlarını banttan indirmeye başlayacak. SWM Türkiye, üretime Urzema Holding bünyesinde faaliyet gösteren Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikasında başlayacak.
HEDEF YÜZDE 50 PAZAR PAYINA ULAŞMAK
HEDEF YÜZDE 50 PAZAR PAYINA ULAŞMAK
Urzat projesiyle kendileri için en önemli adımı attıklarını söyleyen
ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, "Üretim serüvenimiz Türkiye’de başlıyor. Hedefimiz, bugün itibariyle otomotiv sektöründe Çinli markaların elinde olan güç merkezini Urzat projesiyle Eskişehir’e getirmek.İlk üretimden çıkan model ICE motora sahip benzinli araç olacak ancak stratejimiz ürün gamımızı genişletmeyi, elektrikli ve hibrit araçların üretim ve satışını da içeriyor. Projeye içten yanmalı araçların üretimiyle başlayacağız fakat elektrikli ve hibrit modellerde en az yüzde 50 pazar payına ulaşmayı düşünüyoruz" dedi.
TEDARİK YERLİ OLACAK
TEDARİK YERLİ OLACAK
Küresel dünyada yeni oyun değiştiricinin tedarik zinciri olduğunu ifade eden Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş ise,
"Tedarik zinciri küresel pazardan Türkiye’ye doğru kaymalı. Bazı markalar gittikleri ülkelere yatırım yaparken yan sanayilerini de oraya getirir ve aslında kendi ülkesine ait ürünleri bizim ülkemizde montajlar ve sanki yerli malı gibi bize sunarlar. Biz bunun yerine tedarik zinciri ekibimizle birlikte Türkiye’deki yetenekli yerli tedarikçilerle geniş bir tedarik zinciri ağı kurmaya çalıştık, bunda da başarılı olduk"
diye konuştu.
İLK ARAÇLAR EYLÜLDE ÜRETİLECEK
İLK ARAÇLAR EYLÜLDE ÜRETİLECEK
Eylülde banttan inmeye başlayacak ilk modelin G01 PRO olacağını söyleyen SWM ve JAC Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Burak Azmanoğlu da, "SWM markasıyla 2026 yılında G03F modelimizi, 2027 'de bir MPV, JAC’ın PHEV pick-up modeli, hem hibrit hem elektrikli bir SUV model daha üretim hattına dahil olacak" şeklinde konuştu.
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