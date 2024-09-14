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Ekonomi

BYD işçi alımına başlıyor

Çinli otomotiv devi BYD, Manisa’da kurulacak fabrika için resmi LinkedIn hesabından iş ilanları yayınladı. Alınacak personel İstanbul ve Manisa’da istihdam edilecek. Fabrikada 5 bin kişiye istihdam sağlanacağı açıklanmıştı.

04:00 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:36 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden Manisa ve İstanbul için personel ilanları yayımladı.

FABRİKA İÇİN KOLLAR SIVANDI

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

YATIRIMLARDA GERİ ADIM YOK

Çin yönetiminin elektrikli otomobil üreticilerine "teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama çağrısında bulunduğu" iddiaları üzerine yatırımların durumu merak konusu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, halihazırda BYD ve Chery ile Türkiye'de fabrika yatırımları için yürütülen müzakerelerde herhangi aksaklık olmadığını ve sorunsuz devam ettiğini vurguladı. Öte yandan, BYD Avrupa'nın resmi LinkedIn hesabından yapılan duyuruya göre, Çin menşeli marka, Türkiye'de İstanbul ve Manisa için iş ilanlarına çıktı.

İŞE ALIM UZMANI İÇİN İŞ İLANI VERDİ

Markanın iş ilanlarında, Manisa için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" alanlarında pozisyonları başvuruya açtığı görülüyor. Markanın ayrıca İstanbul için "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlar için ilan verdiği görülüyor.

ÇİNLİ CHERY’NİN DE GELMESİ BEKLENİYOR

Yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanması kararı da sonuçlarını verdi. Kararın ardından, sıklıkla "Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüklerini dile getiren Çin markaları, eylem ve yatırım planlarını açıklamaya başladı. BYD'nin ardından Türkiye'de yatırıma en yakın adaylardan biri de Chery markası olarak öne çıkıyor. Chery'nin Türkiye'de yatırım konusunda uzun zamandır çalıştığı, titizlikle tüm fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü ve tüm çerçeveyi masada detaylıca görüştüğü belirtiliyor.


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Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden Manisa ve İstanbul için personel ilanları yayımladı. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. İşte işe alım için verilen ilanlar ve ihtiyaç duyulan departmanlar...


#İstihdam
#Otomotiv
#Ekonomi
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