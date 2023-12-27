İsveç Türk savunma sanayisine yönelik ambargoyu kaldırdı: Başvurular olumlu sonuçlanıyor

Ekim 2019’dan bu yana Türkiye’ye savunma sanayii alanında ambargo uygulayan İsveç, NATO’ya üyelik sürecinin başlamasına müteakiben Eylül 2022’de bu kararından geri adım atmıştı.
Bugün İsveç’in NATO’ya üyeliğinin oylandığı esnada Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen son aşama hakkında bilgi verildi.
"BAŞVURULAR OLUMLU SONUÇLANDI"
Bakan Yardımcısı Akçapar, “İsveç, Türkiye’ye yönelik savunma sanayii alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdı. Sürecin (NATO’ya üyelik) başlamasının ardından, Türk firmalarınca yapılan başvurular olumlu sonuçlandırıldı.” ifadelerini kullandı.