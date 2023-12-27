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Ekonomi

İsveç Türk savunma sanayisine yönelik ambargoyu kaldırdı: Başvurular olumlu sonuçlanıyor

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İsveç'in uzun bir ambargo sürecinin ardından Türkiye’ye yönelik savunma sanayii alanındaki ihracat lisanslarını onaylamaya başladığı öğrenildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, ''Sürecin (NATO’ya üyelik) başlamasının ardından, Türk firmalarınca yapılan başvurular olumlu sonuçlandırıldı.” ifadelerini kullandı.

08:45 - 27/12/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ekim 2019’dan bu yana Türkiye’ye savunma sanayii alanında ambargo uygulayan İsveç, NATO’ya üyelik sürecinin başlamasına müteakiben Eylül 2022’de bu kararından geri adım atmıştı.


2022 yılında Türkiye’ye yönelik askeri ürünler için geçerli olan tüm ihracat izinlerinin iptal eden İsveç, yeniden bu alanda ihracat izinlerini onaylama başladı.

Bugün İsveç’in NATO’ya üyeliğinin oylandığı esnada Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen son aşama hakkında bilgi verildi.


"BAŞVURULAR OLUMLU SONUÇLANDI"


Bakan Yardımcısı Akçapar, “İsveç, Türkiye’ye yönelik savunma sanayii alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdı. Sürecin (NATO’ya üyelik) başlamasının ardından, Türk firmalarınca yapılan başvurular olumlu sonuçlandırıldı.” ifadelerini kullandı.




#İsveç
#Türkiye
#Ambargo
#Savunma sanayi
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