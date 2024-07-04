Kiracılarda temmuz tedirginliği

Türkiye genelinde Haziran 2022'den bu yana devam ettirilen kiralara yüzde 25 sınırlaması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buldu. Yeni dönemle birlikte kiraların artması gereken rakam da dün belirlendi ve yüzde 65,07 oldu. Buna göre bundan sonra Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) kiralar belirlenecek. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen yıla göre kiraların yüzde 5-10 arasında düştüğüne vurgu yaptı. Taylan, "Vatandaşlar oturduğu semti değiştirmek istemiyor. Ancak uyguna da ev bulamıyor" dedi.





FİYATLAR YÜKSEK

Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle Antalya, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde 2023 yılında ev bulunamadığını hatırlatan Taylan, "Buralardan gelen kişilerin birçoğu kendi iline döndü. Bu nedenle arz talep dengesinde bir problem yok ev var ancak fiyatlar yüksek. Ancak kiracılar ev sahipleri ile anlaşamadığı takdirde uygun fiyata da ev bulamıyor. Kiraların düşmesi isteniyorsa devlet eliyle satılık ya da kiralık konutların piyasaya arz edilmesi gerekiyor" dedi.





EV ARAMAYA BAŞLADILAR

Emlakçı Şaban Özdemir uygulamanın bitmesiyle birlikte ev değişimlerinin çok olacağının altını çizdi. Özdemir, "Kiracıların birçoğu tedirgin. Zamları karşılayamayacak kiracılar ev arayışına başladı. Daha kira artışı yapılmadan ev soranlar oldu" ifadelerini kullandı.



