Ekonomi Kurbanlık hareketliliği başladı Fiyatlar 800 liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurbanlık hareketliliği başladı: Fiyatlar 800 liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkıyor

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte pazarlarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Yem fiyatlarındaki artışlar kurbanlık fiyatlarına da yansıdı. Büyükbaş kurbanlıklarda geçtiğimiz yıla göre fiyat artışı yaşanınca alıcılar gözünü küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların satışının patlama yaşanacağı tahmin edilirken, fiyatları ise 800 liradan başlayıp bin 600 liraya kadar çıkıyor. Büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 8 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor.

Haber Merkezi İHA
Kurbanlık hareketliliği başladı: Fiyatlar 800 liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkıyor
Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak.

Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu bölgesinde hareketlilik başladı. Erzurum’da özellikle çevre köylerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan dolayı pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Hareketliliğin bayram yaklaştıkça artacağı pazar yerinde, alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Büyükbaş kurbanlıkların 8 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da 800 liradan başladığı hayvan pazarında, vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçiyor.

Besiciler ise kurban fiyatlarının geçen yıla oranla arttığını fakat yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı masraflarının da fazla olduğunu ifade ederek, hayvanlarının en kısa sürede satılmasını istiyorlar.

İHA

"Küçükbaş kurbanlıklar ilgi görecek"

Artan yem fiyatları kurbanlık fiyatlarına da yansımış durumda. Büyükbaş kurbanlıklarda geçtiğimiz yıla göre fiyat artışı yaşanınca alıcılar gözünü küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların satışının patlama yaşanacağı tahmin edilirken kurbanlıkların fiyatları ise 800 liradan başlayıp bin 600 liraya kadar çıkabiliyor. Büyükbaş fiyatları ise 8 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkıyor.

İHA

Besici Metin Güler, bu yıl Kurban Bayramı’nda küçükbaş hayvanların daha fazla ilgi görmesini beklediklerini kaydederek, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi görüyoruz ki büyükbaş kurbanlıklardan daha çok küçükbaş kurbanlıklar daha fazla ilgi görüyor. Artan yem, ot ve saman fiyatları alıcıları buna yönlendiriyor. Yemin çuvalı 150-160 lira civarında, samanın tonu 1200-1300 lira arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl samanı 700 liraya alıyorduk, arpayı alıyorduk 90 liraya bu yıl 140 liraya alıyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz. Pandemiden etkilendik bari bunlar bizi etkilemesin istiyoruz. Bu sebeplerden dolayı büyükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı oldu. Tabi bu da alıcıları küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Biz satışımızdan memnunuz. Fiyatlarımız koyunlarda 800 liradan başlayıp bin 600 liraya kadar gidiyor. Erzurum’da gelenek olan gelin koçları ise 3 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor” şeklinde konuştu.

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