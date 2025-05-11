Kuru incir ihracatı yüzde 28'lik büyüme ile 292 milyon dolara yükseldi

Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın önemli ihracat ürünü olan kuru incir, ihracatta dünya lideri konumunu korumaya devam ediyor. Cennet meyvesi olarak da bilinen kuru incirin ihracatı her geçen gün yüzleri güldürürken, 2024/25 sezonundaki ihracat rakamları da gözle görülür büyüme kaydetti. Kuru incir ihracatı yüzde 28'lik artışla 228 milyon dolardan 292 milyon dolara ilerledi. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı döviz bazında yüzde 9 artarken, miktar bazında yüzde 16'lık düşüş yaşadı. 2023/24 sezonunda Türkiye, 269 bin tonluk kuru meyve ihraç etmişken, 2024/25 sezonunun aynı döneminde 226 bin tonluk kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihraç etti.