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Kuru incir ihracatı yüzde 28'lik büyüme ile 292 milyon dolara yükseldi

Kuru incir ihracatı yüzde 28'lik büyüme ile 292 milyon dolara yükseldi

13:2611/05/2025, Pazar
IHA
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Kuru incir
Kuru incir

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan kuru incir ihracatı 2024/25 sezonunda yüzde 28'lik artışla 292 milyon dolara yükseldi.

Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın önemli ihracat ürünü olan kuru incir, ihracatta dünya lideri konumunu korumaya devam ediyor. Cennet meyvesi olarak da bilinen kuru incirin ihracatı her geçen gün yüzleri güldürürken, 2024/25 sezonundaki ihracat rakamları da gözle görülür büyüme kaydetti. Kuru incir ihracatı yüzde 28'lik artışla 228 milyon dolardan 292 milyon dolara ilerledi. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı döviz bazında yüzde 9 artarken, miktar bazında yüzde 16'lık düşüş yaşadı. 2023/24 sezonunda Türkiye, 269 bin tonluk kuru meyve ihraç etmişken, 2024/25 sezonunun aynı döneminde 226 bin tonluk kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihraç etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Türk kuru incirine olan talebini yüzde 48'lik artışla 43 milyon dolardan 64 milyon dolara taşıdı ve zirvede yerini sağlamlaştırdı. Türkiye'nin kuru incir ihracatında geleneksel pazarlarından Fransa 35,3 milyon dolarlık kuru incir ithalatıyla ikinci olurken, üçüncü basamakta 34 milyon dolarla Almanya yer aldı. Türkiye, İtalya'ya 13,4 milyon dolarlık, Kanada'ya 12,7 milyon dolarlık kuru incir ihraç etti.





#kuru incir
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