Ekonomi Lityum atığının 80i geri dönüştürülüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lityum atığının %80’i geri dönüştürülüyor

Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle önemi artan lityum pillerin atıklarının geri dönüştürülmesi noktasında önemli adımlar atılıyor. Lityumdan elde edilen 1 milyon 250 ton elektrikli araç pili (penta) üretimi sırasında çıkan 1 milyon 200 bin ton katı, 433 bin ton sıvı atık, hayata geçirilen geri dönüşüm projesi ile yüzde 80 oranında azaltılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lityum atığının %80’i geri dönüştürülüyor
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Lityumdan elde edilen 1 milyon 250 ton elektrikli araç pili (penta) üretimi sırasında çıkan 1 milyon 200 bin ton katı, 433 bin ton sıvı atık, hayata geçirilen geri dönüşüm projesi ile yüzde 80 oranında azaltılacak. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsü Komisyonu’nda konuşan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, “Lityum Projesi ile içinde bor ve lityum bulunan 433 bin ton sıvı atıktan yaklaşık 600 ton lityum, bu 433 bin tonun içinde bulunan bordan da deka (seramik, deterjan üretiminde kullanılıyor) ve 340 bin ton saf su elde ediyoruz” dedi.

Serkan Keleşer
Serkan Keleşer

4 MİLYON DOLAR CEPTE KALIYOR

  • Borun içindeki lityumdan işlenen 2,7 milyon tonluk cevherden 1 milyon 250 ton elektrikli araç pili üretip, dünyaya sattıklarını söyleyen Keleşer, “Penta üretimi sırasında 1 milyon 200 bin ton katı, 433 bin ton sıvı atık çıkıyor. Katıyı katı atık, sıvıyı sıvı atık barajına atıyoruz. Bunu geri kazanmak için içinde bor ve lityum bulunan 433 bin ton sıvı atıktan yaklaşık 600 ton lityum, bu 433 bin tonun içinde bulunan bordan da deka ve 340 bin ton, 90 derecelik saf su elde ediyoruz. 433 bin ton sıvı atık 47 bin sıvı ve 500 ton katı atığa dönüşüyor. Yani atığın yüzde 80’inden fazlasını geri kazanıyoruz. Böylece sıvı atık barajı için harcanan yıllık 4 milyon dolar cepte kalıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN LİTYUM İHTİYACI KARŞILANIYOR

ASPİLSAN’a verilen lityum karbonatın pile dönüştürüldüğünü belirten Keleşer, “Pillerden, askerimizin tesisatının pil ihtiyaçları için ufak üretimler yapmaya başladı. Biz tesislerimizde lityum karbonatımızı yaklaşık 99,5 saflıkta yaptık” dedi. Keleşer sözlerini şöyle sürdürdü: “Tesisimizin temelini bu yaz Eskişehir Kırka’da atıyoruz. İlk etapta Türkiye’nin yıllık lityum ihtiyacı olan bin 200 tonun 600 tonu buradan karşılanacak. İkinci etap da Bandırma’da 100 ton. Orada da elektrikli araç pili üretiyoruz. Toplam 700 tonluk lityum üretim kapasitesi ile ülkemizin lityum ihtiyacını karşılıyoruz. Projede, yaklaşık 50 bin tonluk deka ürünü elde ediliyor” ifadelerini kullandı.

Turkcell ile ASPİLSAN iş birliğinde yerli lityum batarya hamlesi
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Turkcell, lityum batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile geleceğe dönük önemli bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Sürdürülebilir çevre bilinci kapsamında, haberleşme şebekelerinin enerji altyapı sistemlerinde şimdiye kadar kullanılan kimyasal kurşun asit (VRLA) akülerin yerine çevreci, uzun ömürlü ve güvenilir elektrokimyasal lityum akülerin kullanılması tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor.
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Dünyadaki bu değişime paralel olarak Türkiye’de de gerekli yerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji ile Turkcell, iş birliğine gitti.2019 yılında başlayan iş birliği, iletişim şebekelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yerli lityum batarya üretim çalışmaları kapsamında ilk ürünlerini ortaya çıkardı.
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Proje kapsamında ASPİLSAN Enerji’nin Ar-Ge mühendisleri tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünleri, Ekim 2021’den bu yana Turkcell’in iletişim altyapı hizmeti veren ve faklı ekipman konfigürasyonları içeren baz istasyonlarında başarıyla test edildi. ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek olan yerli lityum bataryaların Turkcell şebekesinde yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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KATMA DEĞER SAĞLANMASINI HEDEFLİYORUZ<br><br>Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “İnovasyon alanındaki öncülüğüyle her zaman sektörde yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştiren Turkcell olarak, şebeke altyapımızda ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarıyla ilgili de önemli bir iş birliği başlattık. Tüm kurumsal süreçlerimize yansıttığımız sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde atılan bu adım, karbon ayak izini azaltan çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi açısından da önem arz ediyor. Yerli imkanlarla geliştirilen lityum bataryalar sayesinde sektör ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.
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Gediz Sezgin, konuyla ilişkin açıklamasının devamında, “Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretim payını arttırmak amacıyla kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) oturumlarında sektördeki paydaş şirketlerle atılan iş birliği adımları, artık büyüyüp verimli çıktılara dönüşmeye başladı.
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Bu kapsamda lityum batarya konusunda ASPİLSAN Enerji ile teknik bilgi paylaşım ve prototip ürün tasarımlarıyla başlattığımız süreç; çalıştaylar, demo üretimi ve fabrika testleriyle geliştirildi.
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Ardından iş birliğimiz, Turkcell şebekesinde yapılan saha testlerindeki başarılı sonuçlarla da desteklendi. Bu yıl itibariyle artık geliştirilen lityum bataryaların ASPİLSAN Enerji tarafından seri üretimlerinin yapılıp Turkcell şebeke altyapısında kullanımını sağlayacağız” diye konuştu.<br>
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DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK ÇÖZÜMLER ÜRETMEK HEDEFLENİYOR<br><br>Turkcell ile yaptıkları iş birliğine ilişkin açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden biri olan ASPİLSAN Enerji olarak, kurulduğumuz tarihten bu yana ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çözümler sunma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.
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ASPİLSAN Enerji olarak dışa bağımlılığımızı azaltacak yenilikçi çözümler üretme noktasında yaptığımız iş birlikleri de oldukça kıymetli sonuçlara zemin hazırlıyor. Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sonrasında haberleşme teknolojilerinde de milli ve yerli üretime önemli bir katkı sunulacak. Paydaşı olduğumuz bu proje kapsamında aynı zamanda ülkemizin cari açığına da katma değer sağlamış olacağız” dedi.
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Turkcell ile ASPİLSAN iş birliğinde yerli lityum batarya hamlesi
Turkcell ve Türk Telekom, Türkiye'nin ilk ve tek yerli lityum batarya üretecek tesis olan ASPİLSAN Enerji ile yerli lityum batarya konusunda iş birliği yaptı. Öte yandan lityum batarya, Türk Telekom'un canlı şebekesinde ilk kez denendi ve ticari olarak kullanıma sunuldu.

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