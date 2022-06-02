Lityum atığının %80’i geri dönüştürülüyor

Lityumdan elde edilen 1 milyon 250 ton elektrikli araç pili (penta) üretimi sırasında çıkan 1 milyon 200 bin ton katı, 433 bin ton sıvı atık, hayata geçirilen geri dönüşüm projesi ile yüzde 80 oranında azaltılacak. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsü Komisyonu’nda konuşan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, “Lityum Projesi ile içinde bor ve lityum bulunan 433 bin ton sıvı atıktan yaklaşık 600 ton lityum, bu 433 bin tonun içinde bulunan bordan da deka (seramik, deterjan üretiminde kullanılıyor) ve 340 bin ton saf su elde ediyoruz” dedi.

Serkan Keleşer

4 MİLYON DOLAR CEPTE KALIYOR

Borun içindeki lityumdan işlenen 2,7 milyon tonluk cevherden 1 milyon 250 ton elektrikli araç pili üretip, dünyaya sattıklarını söyleyen Keleşer, “Penta üretimi sırasında 1 milyon 200 bin ton katı, 433 bin ton sıvı atık çıkıyor. Katıyı katı atık, sıvıyı sıvı atık barajına atıyoruz. Bunu geri kazanmak için içinde bor ve lityum bulunan 433 bin ton sıvı atıktan yaklaşık 600 ton lityum, bu 433 bin tonun içinde bulunan bordan da deka ve 340 bin ton, 90 derecelik saf su elde ediyoruz. 433 bin ton sıvı atık 47 bin sıvı ve 500 ton katı atığa dönüşüyor. Yani atığın yüzde 80’inden fazlasını geri kazanıyoruz. Böylece sıvı atık barajı için harcanan yıllık 4 milyon dolar cepte kalıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN LİTYUM İHTİYACI KARŞILANIYOR

ASPİLSAN’a verilen lityum karbonatın pile dönüştürüldüğünü belirten Keleşer, “Pillerden, askerimizin tesisatının pil ihtiyaçları için ufak üretimler yapmaya başladı. Biz tesislerimizde lityum karbonatımızı yaklaşık 99,5 saflıkta yaptık” dedi. Keleşer sözlerini şöyle sürdürdü: “Tesisimizin temelini bu yaz Eskişehir Kırka’da atıyoruz. İlk etapta Türkiye’nin yıllık lityum ihtiyacı olan bin 200 tonun 600 tonu buradan karşılanacak. İkinci etap da Bandırma’da 100 ton. Orada da elektrikli araç pili üretiyoruz. Toplam 700 tonluk lityum üretim kapasitesi ile ülkemizin lityum ihtiyacını karşılıyoruz. Projede, yaklaşık 50 bin tonluk deka ürünü elde ediliyor” ifadelerini kullandı.

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