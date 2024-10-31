Maliye 810 milyar liralık vergiden vazgeçti

Hükümetin vatandaşın refahını artırma için bütçeden ayırdığı sosyal kaynak kalemlerinden biri de tüm çalışanları kapsayan gelir vergisi istisnası. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılında da vergi dilimine giren asgari ücretlilerden kesilecek olan Gelir Vergisi'nden feragat edecek. Gelir Vergisi istisnası kapsamında, 2025 yılında 14,7 trilyon liralık kamu bütçesinden yüzde 6'lık bir pay ayrılacak. Bu kapsamda 2025 yılında 810,4 milyar lira vergi istisnasının sağlanması bekleniyor. 2022 yılının Ocak ayından bu yana asgari ücretler vergi dilimine girmiyor. Bu imkândan tüm çalışanlar yararlanıyor. Çünkü, asgari ücretliler dışında kalan tüm sigortalıların da maaşlarının asgari ücret tutarı kadar olan kısmı vergi dilimine tabii değil.