MB'nin zararının üçte biri faizden

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Merkez Bankası'nın 2024 yılı zararının 700 milyar lirayı bulduğunu belirten Karahan, "Zararın temel sebebi faiz maliyetlerinin artmış olmasıdır" dedi. Zararın 261 milyar lirası faiz giderlerindeki artıştan kaynaklandı. Merkez Bankası, Haziran 2023'ten sonra bir yıl içinde politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye yükseltmişti. İlk indirim kararı ocak ayında alınırken, nisanda yeniden politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46'ya çıkarılmıştı. 350 baz puanlık faiz kararını da değerlendiren Karahan, tedbirli bir artış yaptıklarını söyledi. Haziranda toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) öncesinde olası bir artış için piyasa taleplerine işaret eden Karahan, "Talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz etkilemesi durumunda, gerekli önlemleri alacağımızı vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.





KKM GİDERİ 240 MİLYAR LİRA

Kur Korumalı Mevduat (KKM) gideri de 240 milyar lira olarak hesaplandı. Fatih Karahan, "Bu da aslında geçen sene kur artışları sebebiyle olmadı, daha önceki yılda yapılan KKM hesaplarının vadesi 2024 yılında geldiğinde o an bir kur farkı oluştuysa biz onu ödedik" açıklamasında bulundu. Yine faiz artışından etkilenen döviz ve altında alım-satım kaynaklı zararın da 266 milyar lira olduğu belirlendi. Merkez Bankası Başkanı Karahan, 19 Mart sonrasında alınan faiz kararlarının ardından rezervlerde 30 milyar dolarlık bir erime gerçekleştiğine de işaret etti. Karahan, 14 Mart'ta 171 milyar dolar olan rezervlerin 25 Nisan'da 141 milyar dolara gerilediğini anımsattı.





508,9 TON ALTIN KASAMIZDA

Karahan, rezerv erimesinin bittiğini kaydederek, "Kısa vadeli borç oranına baktığımızda rezerv seviyesi yeterli değil. Rezerv biriktirmeyi düşünüyoruz" dedi. Karahan, altın rezervleri için de şu bilgileri paylaştı: "Merkez Bankası'nın emanet tuttuğu altın 65 ton azaldı. Sahipliğimizdeki altın ise 50 ton arttı. SWAP'ları 65 ton kapattığımız için 15 ton azalmış gibi gözüküyor ama aslında, sahipliğimizdeki altın şu anda 508,9 ton ve geçen seneye göre 50 ton artmış durumda."





PİYASADAKİ OYNAKLIK YURT DIŞI KAYNAKLI

Karahan, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından ardından piyasalara müdahalede geç kalındığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Karahan, "Yurt dışı bankalarının Türk bankalarına koyduğu limitler kısa sürede dolunca ani yükseliş yaşandı. O gün günlük işlem hacmi tarihsel ortalamaların çok çok üstündeydi. Gelişmeler yurt dışı kaynaklıydı. Piyasadaki oynaklığı kontrol altına aldık" diye konuştu. Karahan, enflasyon tahminlerinin güncellenmesi üzerinde durduklarını ancak ilk bulguların bozulmanın olmadığı yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.



