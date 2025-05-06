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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

16:176/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
IHA
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Merkez Bankası Başkanı Karahan yaptığı açıklamada 'Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı' dedi.

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#TCMB
#Merkez Bankası
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