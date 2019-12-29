Menzilde iddialıyız

Türkiye'nin Otomobili menziliyle rakiplerine fark attı. 500 kilometrelik menzille dünyanın sayılı otomobil üreticileri arasına giren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Tesla, Porsche ve Jaguar gibi markalarla yarışıyor.

Dünyanın en iyi araç üreticilerinden Jaguar'ın elektrikli modeli ve 'Tesla katili' olarak bilinen I-Pace tam dolu şarjla 470 kilomöetrelik menzil sunuyor. Yine dünyanın en iyi elektrikli otomobil üreticilerinden ABD'li Tesla'nın menzilleri ise 500 ile 700 kilometre arasında değişiyor. Porsche'nin elektrikli modeli Taycan ise 450 kilometre vadediyor.

DÜNYA MENZİLDE GERİDE

Elektrikli araç üreterek uygun maliyetle halka sunmaya çalışan çoğu marka ise menzilde düşük seviyede kalıyor. BMW'nin 2 elektriklisinden biri olan İ3 modeli yalnızca 200 kilometrelik menzil sunuyor. Renault'un yıllardır üzerinde çalıştığı ZOE ise 400 kilometre menzil sunuyor. Güney Koreli Kia'nın elektriklisi Niro EV 450 kilometre tam dolu şarjla 450 kilometre gidebiliyor. Nissan'ın titizlikle üzerinde durduğu ve her seferinde ön plana çıkardığı Leaf ise 360 kilometre gidebiliyor.

TEK DOLUM 20 LİRA

Elektrikli araçlarda en çok merak edilen hususlardan biri ise şarj ücretleri oldu. Türkiye'de şu anda 150 civarında şarj dolum istasyonu bulunuyor. Elektrik tarifesine göre daha önceden tanımlanan kartın okutulmasıyla doldurulan elektrikli otomobilin şarj tarifesi ise 45 dakikası 20 lira şeklinde yansıyor. Aracınızın şarj durumuna göre ise bu fiyat düşebiliyor. Yüzde 50 dolu bir batarya ise fiyat yarı yarıya kadar düşebiliyor.

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GÜVENLİKTE 5 YILDIZ ALACAĞIZ

Gürcan Karakaş

Doğru bir zamanda ve doğru yerden geleceğe doğru bir yolculuk başlattıklarını belirten Türkiye’nin Otomobili Girişim Gurubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin güvenlik konusunda da iddialı olduğunu belirtti. Yerli ve milli otomobilin Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) testinden 5 yıldız alabilecek özelliklere sahip olduğunu söyleyen Karakaş, “Aracımız 2 tonun biraz altında bir ağırlığa sahip. İçindeki fonksiyonlar prototip aşamasında. Belki 150 tane daha araç üreteceğiz. Yaz-kış testleri, çarpışma testleri birçok test olacaktır” dedi.

POLİS'E ÇOK YAKIŞTI

EGM'nin paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur" paylaşımında bulunuldu. EGM'nin resmi Twitter hesabından, "C-SEDAN" modelinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş halinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesine yer verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu mesajını kendi hesabında paylaştı.

PLAKALARLA SİPARİŞ

ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, yerli otomobil hakkında "53 adet alma kararı almış bulunmaktayız" diyerek destek verdi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu İSE ilk etapta çıkacak olan 44 yerli otomobile talip olduklarını söyledi. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "28'inci aracına Giresun Belediyesi olarak talibiz" açıklamasında bulundu.

Yürüyen bir bilgisayar

SUV iç tasarımı

Dünyanın en iyi tasarımcılarından biri olan Murat Günak’ın sadece tasarım konusunda değil, her alanda Türkiye’nin Otomobiline önemli katkılarda bulunduğunu bilgisini veren Karakaş, “Tasarım dili bütünsellik olayı. Çizgilerin karakterlerin uyuşması önemli. Biz tasarımımızı hedef kitle doğrultusunda kendi arkadaşlarımızla belirledik. Biz sadece bir otomobil üretmiyoruz, bu artık yürüyen bir bilgisayar” dedi.

OYNAT 00:00 TOGG CEO'sundan yerli otomobil için fiyat açıklaması Türkiye'nin otomobili tanıtıldı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş otomobilin fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş 'Fiyat vermek hem doğru değil hem de iki sene sonrası için mümkün değil' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Boy esprisi salonu güldürdü

Mustafa Varank



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilin tanıtılacağı tarihi açıklamasının ardından paylaştığı fotoğraf üzerinden sosyal medyada yaşanan boy tartışmasını hatırlattı. Varank, “Üstü örtülü iki aracın ortasında çektirdiğim bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaştım. Bunun üzerine 'acaba arabalar mı büyük yoksa bakanın mı boyu kısa' diye oldukça yoğun tartışmalar oldu. Siz (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast ederek) arabaların yanında durunca araçların boyutları hakkında soru işaretleri de sanırım tamamen ortadan kalkmış olacaktır” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Milli otomobille selfie yarışı

Davetliler selfie için yarıştı.

Tören alanının fuayesinde sergilenen Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim büyük ilgi gördü. Devrim’in fotoğrafını çekme, birlikte selfie’lerle başlayan ilgi, Türkiye’nin Otomobili’yle devam etti. Konuşmaların ardından başlatılan geri sayım ve görsel şovla gösterilen biri kırmızı, diğeri beyaz araçların sahne almasıyla salondaki heyecan zirveye çıktı. Davetliler, heyecanlı bakışlar arasında sahnede beliren yerli otomobilİ keşfetmek, ve fotoğraf çekmek için yarıştı.

Bilişim Vadisi’nin yolunu öğrendik

Türkiye’nin Otomobili tanıtım töreninde aynı zamanda Gebze’de kurulan Bilişim Vadisi’nin açılışı da yapıldı. Birkaç yıldır konuşulan ancak iş insanları başta olmak üzere çoğu kişinin nerede olduğu konusunda fazla bilgi sahibi olmadığı bilmediği Bilişim Vadisi’nin yolunu da önceki günkü tören vesilesiyle öğrendik.

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Ortaklardan inan Kıraç katılamadı

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu ortaklarından Kök Grubu patronu İnan Kıraç'ın törene katılmaması dikkat çekti. Tuncay Özilhan (Anadolu Grubu), Ahmet Nazif Zorlu (Zorlu) Ahmet Akça(Turkcell) ve Talip Öztürk (BMC)’ün sahneye çağrılmasını üzerine, "Kıraç nerede?" sorusu akıllara geldi. Kraç’ın rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığı öğrenildi.

Davetlilere taslak çizimi hediye edildi

Davetlilere aracın taslağı hediye edildi.

Önceki gün Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki tören iş dünyası ve medyadan büyük ilgi gördü. Davetlilere törenin sonunda Türkiye’nin Otomobilinin C-SUV modelinin çiziminin yer aldığı çerçeveli tablo hediye edildi. 2 bin adet hazırlanan tablo, tarihi törene katılanlar için, baş köşelerinde saklayabilecekleri güzel bir anı olarak kaldı.