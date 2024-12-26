Merkez Bankası da gördü: Yüksek faiz enflasyonla mücadele edemiyor

Yeni Şafak yazarı İbrahim Acar, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdi.
Merkez Bankası, faizi 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesine düşürdü. Yeni Şafak gazetesi yazarı, İbrahim Acar, kararın olası etkilerini yenisafak.com'a değerlendirdi. Faiz indiriminin enflasyonla mücadele yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Acar, "Hem iş dünyasının hem vatandaşların beklediği bir adımdı. Enflasyonla mücadelede sadece faizi yüksek tutarak başarılı olunmayacağını Merkez Bankası da gördü" ifadelerini kullandı. Bankaların elinde likidite fazlası olduğunu söyleyen Acar, "Para Politikası Kurulu (PPK), faiz koridor genişliğini 3 puandan 1,5 puana düşürmesi, yaptığı indirimin etkisini azalttı. Likiditeyi etkili bir şekilde yönetebilmek için böyle bir adım atıldı" dedi.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.
Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Acar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını analiz etti.
"Merkez Bankası da gördü"
"Merkez Bankası da gördü"
Faiz indiriminin enflasyonla mücadele yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Acar,
"2,5 puanlık faiz indirimi; hem iş dünyasının hem vatandaşların beklediği bir adımdı. Faizi 9 ay yüzde 50’de tutan Merkez Bankası’nın indirime başlaması, psikolojik etkisi itibarıyla önemli. Enflasyonla mücadele yolunda sadece faizi yüksek tutarak başarılı olunmayacağını Merkez Bankası da gördü. Üstelik enflasyon da faiz seviyesinin altına inmiş durumda ve küçük de olsa bir reel faiz getirisi oluştuğu için merkezin bankasının önünde önemli bir hareket alanı oluşmuştu"
şeklinde konuştu.
"Bankaların elinde likidite fazlası var"
"Bankaların elinde likidite fazlası var"
Acar, "Asgari ücret zammının yüzde 30 olarak belirlenmesi de Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek veren bir başka gelişme oldu bu hafta.
Para Politikası Kurulu (PPK), faiz koridor genişliğini 3 puandan 1,5 puana düşürmesi, yaptığı indirimin etkisini azalttı. Peki, neden böyle bir adım atıldı? Bankaların elinde likidite fazlası var. Bu likiditeyi etkili bir şekilde yönetebilmek için böyle bir adım attığını söyleyebilirim"
dedi.
Merkez Bankası'nın 'yılda sekiz kere toplantı' kararını da değerlendiren Acar, "
Ayrıca Merkez Bankası, dün akşam 2025 Yılı Para Politikası ve İletişimi Stratejisi’ni ortaya koyan uzunca bir metni kamuoyu paylaştı. Buna göre; Para Politikası Kurulu 2025’te 8 kez toplanacak. Yani; önümüzdeki yıl her ay toplantı olmayacak; 1,5 ayda bir toplantı yapılacak.
Bu durumda Aralık 2024 enflasyonunu ve Ocak 2025 enflasyonunu gördükten sonra bundan sonraki ilk toplantısını yapacağı için Merkez Bankası önden yüklemeli bir indirim yapmış oldu"
diye konuştu.
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