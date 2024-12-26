Merkez Bankası da gördü: Yüksek faiz enflasyonla mücadele edemiyor

Acar, "Asgari ücret zammının yüzde 30 olarak belirlenmesi de Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek veren bir başka gelişme oldu bu hafta.

Para Politikası Kurulu (PPK), faiz koridor genişliğini 3 puandan 1,5 puana düşürmesi, yaptığı indirimin etkisini azalttı. Peki, neden böyle bir adım atıldı? Bankaların elinde likidite fazlası var. Bu likiditeyi etkili bir şekilde yönetebilmek için böyle bir adım attığını söyleyebilirim"