Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. TCMB, üst üste 8 toplantı sabit tuttuğu politika faizinde yaklaşık iki yıl aranın ardından 250 baz puan ile ilk kez faiz indirimine gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %50,00 seviyesinden %47,50'ye çekildi. Peki Merkez Bankası TCMB faiz indirimi sonrasında borsa ne olur?

Borsada da özellikle TL bazlı bir yükseliş yaşanabileceğine işaret eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Bu hafta tepki alımı gelmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram da Merkez Bankası’nın faiz indirimine ilişkin ilgili şu ifadeleri kullandı: “Borsada kredili işlem yapanlar için faiz kararı ciddi bir dinamo etkisi gösterdi. Borsaya girişler daha da artacaktır. 9 ay süren sıkı para politikası değil yüksek faiz politikası terk edildi. Sıkı para politikası devam edecek. 9 aylık sabit süren plato aşağı yönlü başlamış oldu. Bu şu demek anlamına gelmiyor. Aralı kayında faiz indirimi oldu bu ocak şubatta takip edilecek anlamına gelmiyor Merkez Bankası toplantı bazlı devam edeceğiz diyor.”