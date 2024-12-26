Sıkılaşma devam edecek: 2025'te 8 kez faiz indirimi görebiliriz

Yılmaz, "

2025 yılının genelinde Merkez Bankasının faiz indirimlerine devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgilide 8 toplantı yapılacak 2025 yılında. Daha önce 12 toplantı yapılıyordu. Muhtemeldir ki, önümüzdeki 8 toplantının tamamında oranları değişmek ihtimaliyle, faiz indirimleri görmeye devam edebiliriz.

Tabi ki faiz indirimlerinin başlaması her şeyin doğallaşmasına normalleşmesi anlamına da gelmiyor. Sıkılaşma devam edecek.