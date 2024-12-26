Sıkılaşma devam edecek: 2025'te 8 kez faiz indirimi görebiliriz

Yeni Şafak yazarı Levent Yılmaz, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdi.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti. Yeni Şafak gazetesi yazarı Levent Yılmaz, Merkez Bankasının bu kararını sıcağı sıcağına yenisafak.com'a analiz etti. Yılmaz, "2025 yılının genelinde Merkez Bankasının faiz indirimlerine devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgilide 8 toplantı yapılacak 2025 yılında. Muhtemeldir ki, önümüzdeki 8 toplantının tamamında oranları değişmek ihtimaliyle, faiz indirimleri görmeye devam edebiliriz." dedi. Bu açıdan baktığımızda sıkılaşmanın devam edeceğini ancak yavaş yavaş politika faizinin gevşetilerek biraz reel sektörün nefes alacağı alanın açılabileceğini değerlendiriyoruz." dedi.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Levent Yılmaz, Merkez Bankasının bu kararını değerlendirerek
, "Merkez Bankası bir süreden bu yana beklediğimiz faiz indirimlerine başlamış oldu. Açıkçası bir süredir Merkez Bankasının faiz indirimi için teknik alanı varken, algısal tarafı yönetmek adına, faiz indirimlerine gecikmeli başladığını ifade edebiliriz. Çünkü politika faizinin bileşiğine baktığımızda 12 ay sonrası enflasyon beklentilerine baktığımızda çok ciddi reel faiz veren bir ekonomi durumdaydık."
ifadelerini kullandı.
Yılmaz, "Politika faizinin 8 aydır yüzde 50 seviyesinde devam etmesi bir taraftan da sanayicileri, imalatçıları zorlamaya başlamıştı. Son 2 çeyrek büyüme verilerine baktığımızda çeyreklik bazda daralma görüyoruz. Diğer taraftar kapasite kullanım oranlarında yavaşlama var. Bununla birlikte istihdam veriler yavaş yavaş bu daralmanın etkisini göstermeye başlamıştı." diyerek şunları söyledi:
- "Para politikasındaki en önemli konulardan biri, faizler ne zaman indireceğiniz doğru belirleyebilmektir. Eğer burada geç kalınırsa, faiz indirimlerinde piyasanın beklentileri doğru yönlendirilmezse, bir süre sonra reel sektör üzerinde kalıcı hasar bırakma riski yoğunlaşır.
- Bugün geldiğimiz noktada 2,5 puanlık bir faiz indirimi var. Bu faiz indirimi aslında son dönemde enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını göz önünde bulundurduğumuzda başlangıç için makul diyebileceğimiz biri faiz indirimi."
"2025'te 8 kez faiz indirimi görebiliriz"
"2025'te 8 kez faiz indirimi görebiliriz"
Yılmaz, "
2025 yılının genelinde Merkez Bankasının faiz indirimlerine devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgilide 8 toplantı yapılacak 2025 yılında. Daha önce 12 toplantı yapılıyordu. Muhtemeldir ki, önümüzdeki 8 toplantının tamamında oranları değişmek ihtimaliyle, faiz indirimleri görmeye devam edebiliriz.
Tabi ki faiz indirimlerinin başlaması her şeyin doğallaşmasına normalleşmesi anlamına da gelmiyor. Sıkılaşma devam edecek.
Daha önce Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın, ‘Faiz indirimleri başlasa bile sıkılaşma devam edecek’ şeklindeki açıklamalarını da unutmamak gerekiyor. Çünkü hala enflasyon konusunda, istenilen yerde değiliz. Merkez Bankasının enflasyon tahminlerinin 3 aylık gecikmeyle gerçekleştiğini görüyoruz. Bununla da ilgili 8 Kasım’daki yılın son enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası Karahan’ın önemli açıklamaları vardı. 'Yılsonu enflasyon tahmini 38’i 44’e revize ederken Merkez Bankası, Başkan Karahan 38 enflasyon hedefimizi mart ayında ulaşmayı ön görüyoruz. Dolayısıyla 3 aylık bir gecikme var' demişti." şeklinde konuştu.
Yılmaz, "Bu açıdan baktığımızda sıkılaşmanın devam edeceğini ancak yavaş yavaş politika faizinin gevşetilerek biraz reel sektörün nefes alacağı alanın açılabileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.
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