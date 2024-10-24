Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi: 159,4 milyar dolarla rekor kırdı

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artarak 157 milyar 386 milyon dolardan, 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.