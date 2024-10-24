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Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi: 159,4 milyar dolarla rekor kırdı

Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi: 159,4 milyar dolarla rekor kırdı

15:0924/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
AA
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Merkez Bankası
Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artışla 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 18 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 148 milyon dolar artışla 93 milyar 791 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Ekim'de 93 milyar 643 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 831 milyon dolar yükselişle 63 milyar 743 milyon dolardan, 65 milyar 574 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artarak 157 milyar 386 milyon dolardan, 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
#altın
#döviz
#TCMB
#toplam rezervler

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