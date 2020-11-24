Milyonluk lüks araçta vatandaşı isyan ettiren arıza!

Geçtiğimiz yıl tarihinde ilk kez bir tüketici tarafından aleyhinde açılan davayı kaybetmesiyle gündeme gelen İngiliz lüks SUV aracı Range Rover'da motor arızası şikayetleri bitmiyor.

2013 yılında sıfır kilometre aldığı Range Rover Vogue marka otomobil, motor ve şanzıman arızası yüzünden kullanılamaz hale gelince İngiliz otomotiv devi Land Rover’a karşı dava açan Türk işadamı Engin Yakut, 7 yıllık hukuk mücadelesini geçtiğimiz yıl kazandı.

ARACIN BEDELİNİN GERİ ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

28 Şubat 2019 tarihinde İstanbul 8.Tüketici Mahkemesi, Range Rover Vogue SUV marka otomobilin fabrikada hatalı üretildiği ve bu nedenle otomobilin kullanılmaz hale geldiğine hükmetti.

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Range Rover

Mahkeme ‘Jaguar Land Rover Company Ltd. Şirketi’nin araç bedelinin Engin Yakut’a ödenmesine karar verdi.

OTOMOTİV DEVİNİN KAYBETTİĞİ İLK DAVA

Yakut'un Land Rover'a yönelik açtığı dava dünya otomotiv tarihinden bir tüketicinin motor arızası sebebiyle üretici fabrika aleyhine karşı kazandığı 5 davadan biri olma özelliğini taşırken, Land Rover markasının ise motor ve şanzıman sorunu nedeniyle kaybettiği ilk dava olarak kayıtlara geçti.

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GERİ ÇAĞRILIP TOPLATILMALI

Mahkemeye sunulan ve 3 ayrı bilirkişinin imzasının yer aldığı raporlarda Yeni Kasa Range Rover Vogue SUV'un, fabrikada üretilirken vidaları yeterince sıkıştırılmadığı için, hareket halindeki motordan ayrılarak motoru ve şanzımanı parçaladığı tespit edildi. Yine mahkemeye sunulan İstanbul Üniversitesi Devletler Özel Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Günseli Gelgel imzalı raporda ise "Arızanın, ülke genelinde ve başka araçlarda da seri fabrika hataları olabileceğinden bahsedilerek, ‘Toplatılması ve Geri Çağrılması’ gerektiği belirtildi.

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Türk iş adamı Engin Yakut'un arıza yapan aracının motor görseli

Range Rover'ın hatalı üretilen modeline yönelik mahkeminin aldığı karar; Avrupa Birliği Zirvesi, AB Konseyi, AB Komisyonu, AB Parlamentosu, Avrupa Konseyi Tüketicinin Korunması Komisyonu, AB Adalet Divanı ve Avrupa Kalite Teşkilatı'na da iletilerek gerekenlerin yapılması da talep edilmişti.

Kararın alınmasının üzerinden 20 ay geçmesine rağmen Range Rover'ın sport modellerine yönelik motor arızalarına ilişkin şikayetler ise kafaları karıştırıyor.

yenisafak.com'un lüks markaya yönelik yakından takip etmeye devam edeceği şikayetlerden bazıları ise şöyle;

800 KM YAPMADAN ARIZA IŞIĞI YANDI

Şikayet platformlarına yansıyan motor arızasına ilişkin şikayetlerden birinde geçtiğimiz haziran ayında teslim alınan 2020 model bir Range Rover marka aracın 800 km yol yaptıktan sonra motor arıza ışığının yandığı belirtiliyor. Veysel isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda satıcı firmaya ulaşıldığında kendilerine hemen değişim yapılamayacağı aracın bir kaç kez servise gitmesi gerektiği ifade edilirken, mağdur araç sahibi ise aldığı cevaba karşı 'Milyon liralar ödeyerek satın aldığımız araçla servis servis gezecek miyiz?' diyerek yaşadıklarını sitem ediyor.

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İKİ DEFA MOTOR YAKTI!

Yine aynı şikayet platformunda başka bir mağdur ise 74 Bin km'de olan Range Rover Sport 3000 motor 2015 model aracının 28.000 km'de motor yaktığı için sıfır sandık motor takıldığını, sandık motor takılmasının ardından henüz 46.000 km kullanılmış olması, bütün bakımlarının yapılı suyunun ve yağının tam olmasına rağmen tekrar motor yaktığını ifade ederken aracın serviste kullanıcı hatası olmadığının beyan edilmesine rağmen yine de kendisinden 110.000 TL para talep edildiğini kaydediyor.

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250 BİN TL MASRAF ÇIKTI

'Muradiye' isimli bir kullanıcı ise kendisinin de Land Rover mağduru olduğunu ifade ederek yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor; ''Güzel marka araç diye aldım lakin henüz 90 bindeyken motor arıza yaptı. Aracım 2017 model Range Rover Sport. 3 yıl garantisi bir ay önce doldu ve bir ay geçmeden arıza verdi. Motor değişimi için KDV dahil 250 bin TL isteniyor. Günlerdir bu konuda yetkililere ulaşmaya çalışıyorum. Maalesef istediğim cevabı alamadım bu yüzden hukuki yollara başvuracağım.''

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GİZLİ AYIP KAPSAMINA ALMAMAK İÇİN BİR AYDIR BEKLİYOR

Nilay isimli kullanıcı ise, Range Rover sport Marka 2017 model aracının 21.10.2020 tarihinden bugüne kadar servisten arıza giderilip çıkartılamadığını öne sürerken, bunun nedeni olarak da gizli ayıbı bulunan aracın ayıbının bu kapsamda giderilmek veya aracın misliyle değiştirilmek istenmemesi olarak ifade ediyor. Mağdur şahıs servis görevlileri tarafından aracın motor arızası olduğunun kendisine belirtildiğini de kaydediyor.

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850 BİN TL DAHA UCUZA DEĞER BİÇTİLER

Range Rover Sport 2018 model aracının 34.000 km'de motoru kilitlediğini dile getiren 'Mahmut' isimli kullanıcı ise değişim yapılması halinde aracına biçilen değere isyan ederek yaşadıklarını şu sözlerle aktarıyor: Arabamın motoru garantiden değişti. Bu arabayı istemediğimi onlara bana yeni araba vermelerini talep ettim. Fakat benim arabama biçtikleri değer 1 milyon 150 bin TL, oysaki aracımın değeri şu an 2 milyon TL civarında. Avukatım dosyayı hazırlıyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta şikayette bulunacağız. Asla hakkımı bırakmam sonuna kadar savaşacağım, bu davanın örnekleri var inşallah kazanacağım.''

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ÜNLÜ SANATÇI ALİŞAN DA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz haziran ayında ünlü sanatçı Alişan da ailesiyle seyahat halindeyken 1 milyon TL'lik fiyatı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken Land Rover Discovery marka aracıyla geçtiğimiz haziran ayında kaza yapmış, kaza sonucu araç hurdaya dönerken Alişan, "Arabanın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu kaza, arazi ve güvenlik kabiliyetleriyle iddialı Land Rover Discovery serisini de tartışmaya açmıştı.