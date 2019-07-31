Müslüman turist 10 milyar dolar bıraktı

Mastercard ve CrescentRating tarafından yayınlanan araştırmaya göre, dünyada en hızlı artan grup olan Müslüman nüfusun 2050 yılında toplam 2,8 milyar kişi olacağı tahmin ediliyor. Dünya üzerinde 3 insandan 1’inin Müslüman olacağı belirtilen raporda, 2026’da Müslüman seyahat pazarının 300 milyar dolar olacağı ifade ediliyor. Çalışmada, pek çok ülkenin Müslümanlara yönelik ürün ve hizmetlere yöneldiği görülüyor.

Taner Aydın

DENEYİM SUNAN ÜLKE ARANIYOR

Bu nedenle Ramazan ayında Müslüman turistlere yönelik özel deneyimler sağlayan ülkeler tercih ediliyor. Mastercard’ın ‘Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi’ raporuna göre; Türkiye ilk 4’te yer alıyor. Havayolu bağlantılarının bulunması, erişim kolaylığı ve vizesiz ulaşım imkanları açısından en üst sırada bulunan Türkiye’yi sırasıyla Malezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar takip ediyor.

YÜZDE 40 FAZLA HARCIYOR

İslami turizm alanında hizmet veren tatilal.com’un Yönetim Kurulu Başkanı Taner Aydın, 2018 yılında 231 milyon Müslüman’ın kendi ülkesinden başka bir ülkeye tatile gittiğini hatırlatarak, 170 milyar dolarlık bir harcama yaptığına işaret etti. Bunun kişi başı ortalamaya vurulduğunda bin 300 dolarlık bir rakamın ortaya çıkardığını ifade eden Aydın, “Dünya nüfusunun yüzde 10'u Müslümanlardan oluşuyor. Normal bir turistin harcaması bin dolarken, bir Müslüman’ın bin 300-bin 400 dolar civarında. Dolaysıyla standart bir turistten yüzde 40 daha fazla harcama yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

3 MİLYON KİŞİ ÇEKTİK

Suudi Arabistan’ın yılda 11 milyon kişiyi ağırladığını belirten Aydın, Türkiye’nin toplamda 7 milyon Müslüman turisti ağırladığına işaret etti. Bunun 4 milyonunu gurbetçi Türkleri oluşturduğuna vurgu yapan Aydın 3 milyonunun ise yabancı turist olduğu bilgisini paylaştı. Hiçbir destek alınmadığını ve tanıtımın yapılmadığını anlatan Aydın, “Bu alan bizim için büyük bir fırsatı barındırıyor” diye konuştu.

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HER TÜRLÜ İHTİYACA CEVAP VERİYORUZ

Dünyada 1,8 milyar Müslüman yaşadığını ve Rusya, Kuzey Afrika, Türki cumhuriyetleri gibi ülkelerden 26 milyon kişiyi çekmenin mümkün olduğunu aktaran Aydın, “Yılda gelen 7 milyon misafiri kişi başı bin 400 dolarlarla çarparsak 10 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de Müslüman seyahat pazarında yapılan harcama 10 milyar dolar diyebiliriz” bilgisini paylaştı. Gerçekleştirilen akademik araştırmalarda Türkiye'nin turizm alanında 3 ana lokasyona bölündüğünü bildiren Aydın, ülkede deniz turizminden kayağa kadar her türlü ihtiyaca cevap verildiğini kaydetti.

MUHAFAZAKAR TURİZME YATIRIM SÜRÜYOR

Yatırımların sürdüğü alanda Albayrak Holding bünyesinde bu yıl faaliyete geçen Teos Village, İzmir’in Seferihisar ilçesinde misafirlerini bekliyor. İslami konseptte hizmet veren işletme, denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Tatil boyunca çocukların güvenli bir şekilde ağırlanabilmesi için çocuk kulübü yer alan tesisin, kendine özel kum plajı bulunuyor. Her şey dahil konsepte hizmet veren otelin, kadın ve erkeklere özel ayrı iki tane de havuz öne çıkıyor.

Bakanlık desteğine ihtiyaç var

Turizm Bakanlığı’nın da hâlihazırda tanıtım stratejilerini ortaya koymasıyla birlikte alanın daha da hareketleneceğini bildiren Taner Aydın, “Bir Berlin’e gittiğin zaman Türkiye tanıtımı yapılırken sadece alkollü oteller değil, Müslüman dostu alkolsüz otellerle de tanıtılabilir” önerisinde bulundu. Türkiye’de bu konseptte çalışan aşağı yukarı 35 bin yatak kapasiteli işletme bulunduğunu hatırlatan Aydın, “Sektör, desteklenmesi gereken, potansiyel ve imkan olmasına rağmen sesini duyuramayan bir alan” ifadelerini kullandı.

400 milyon Müslüman 4 saat uzakta

Türkiye’ye 4 saatlik uçuş noktası uzaklığında yaklaşık 400 milyon Müslüman’ın yaşadığını söyleyen Taner Aydın, “Biz bu 400 milyon Müslüman’ın yüzde 10’unu bu ülkeye çekebilsek, 40 milyon kişi yapar. 40 milyon kişi çok büyük bir rakam bunun da yüzde 10’nunu çeksek 4 milyon kişi yapar. Bu çok önemli bir rakam ve büyük bir başarı olur” şeklinde konuştu. Müslüman dostu otel ve sayılarına yönelik hiçbir istatistik olmadığına dikkati çeken Aydın, “İlgiyle beraber yatırımlar da artmaya başladı” dedi.