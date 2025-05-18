Müteahhidin yapamadığı konutu sigortacı bitirecek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), bina tamamlama sigortasının (BTS) konut veya kentsel dönüşüm projelerinin yarıda kalması halinde hak sahiplerini olası mali kayıplara karşı koruduğunu ve kayıpların tanzimi noktasında güvence sağladığını bildirdi. Özellikle ön ödemeli konut projelerinde ve kentsel dönüşüm projelerinde tüketicilere güçlü bir güvence sağlayan bina tamamlama sigortası, inşaat firmalarının veya müteahhitlerin iflas gibi öngörülemeyen durumlar nedeniyle projeyi tamamlayamaması halinde hak sahiplerini olası mali kayıplara karşı koruyor.

Sigortayla birlikte, yatırım sahiplerine ya projenin tamamlanması ya da kayıpların tazmin edilmesi yönünde güvence sağlanarak, projeye duyulan güveni artırıyor. BTS ile temelde iki teminat sunuluyor. Sigorta şirketi projeyi tamamlamakla ya da zararları tazmin etmekle yükümlü oluyor. Böylece hak sahipleri mağdur olmuyor. Aynı zamanda sektör genelinde kalite ve güven standartlarını yükselten bir denetim mekanizması oluşuyor. Bina tamamlama sigortası sadece risk yönetimine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda sigorta şirketlerinin satıcı/müteahhit üzerinde gerçekleştirdiği risk değerlendirmesi sayesinde projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi de sağlıyor.