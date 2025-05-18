Müteahhidin yapamadığı konutu sigortacı bitirecek

Kahramanmaraş depremlerinden sonra hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri bina tamamlama sigortası ile yeni bir sürece girdi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, “Sigorta, inşaat sürecinin yarım kalması riskine karşı vatandaşları koruyor. Müteahhidin iflası durumunda sigorta şirketi ya projeyi tamamlıyor ya da zararları ödüyor” dedi.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), bina tamamlama sigortasının (BTS) konut veya kentsel dönüşüm projelerinin yarıda kalması halinde hak sahiplerini olası mali kayıplara karşı koruduğunu ve kayıpların tanzimi noktasında güvence sağladığını bildirdi. Özellikle ön ödemeli konut projelerinde ve kentsel dönüşüm projelerinde tüketicilere güçlü bir güvence sağlayan bina tamamlama sigortası, inşaat firmalarının veya müteahhitlerin iflas gibi öngörülemeyen durumlar nedeniyle projeyi tamamlayamaması halinde hak sahiplerini olası mali kayıplara karşı koruyor.
İKİ TEMEL TEMİNAT SUNUYOR
Sigortayla birlikte, yatırım sahiplerine ya projenin tamamlanması ya da kayıpların tazmin edilmesi yönünde güvence sağlanarak, projeye duyulan güveni artırıyor. BTS ile temelde iki teminat sunuluyor. Sigorta şirketi projeyi tamamlamakla ya da zararları tazmin etmekle yükümlü oluyor. Böylece hak sahipleri mağdur olmuyor. Aynı zamanda sektör genelinde kalite ve güven standartlarını yükselten bir denetim mekanizması oluşuyor. Bina tamamlama sigortası sadece risk yönetimine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda sigorta şirketlerinin satıcı/müteahhit üzerinde gerçekleştirdiği risk değerlendirmesi sayesinde projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi de sağlıyor.
EKONOMİYE İSTİKRAR GETİRİR
BTS, aynı zamanda sektörü ekonomik dalgalanmalara karşı güçlendirirken, kentsel dönüşüm projelerine yönelik artan talep doğrultusunda sigorta şirketlerine ürün yelpazesini genişletme fırsatı sunuyor. Bu bağlamda, sektörün finansal sigortalar alanında büyümesine katkı sağlarken, ülke ekonomisine dolaylı yoldan istikrar getiriyor. Anlaşmalar daha hızlı ve şeffaf ilerliyor. Arsa sahipleri, müteahhidin temerrüde düşmesi riskine karşı doğrudan kendi adlarına bina tamamlama sigortası yaptırabiliyor.