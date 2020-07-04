Müteahhite yurt dışından iş var: Cezayir'deki konutlar tamamlandı

Yatırımcı kitlenin alıma geçmesi inşaat sektöründe iş hacmini artırdı. Müteahhitler bir yandan var olan projelerini inşa ederken bir yandan da yeni projeleri kovalamaya başladı. Yurt dışında da pandeminin etkisinin azalmasıyla sektörde taahhüt işleri arttı. Yeni dönemde en çok hastane ve eğitim kurumları inşaatlarına yönelik ihaleler açıldığını belirten Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, Almanya ve Cezayir’de devam eden işlerine yenilerinin eklendiğini söyledi. Dereli, “Alman ortağımız ile birlikte 3 yeni iş üstlendik. Bunlardan biri üniversite, biri hastane ve bir diğeri de adalet bakanlığı hizmet binası. Alman ortağımızla sözleşme şantiye kurma süreçleri başladı. Sağlık sektörü ile ilgili yeni yatırım talebi tüm dünyada da var. Almanya eğitim ve sağlık yatırımlarını artırdı. Almanya’da yapılan işlerin büyüklüğü 300 milyon avroya ulaştı. Türk müteahhitler dünyaya açılarak hem iş hacmini genişletir hem de ülkeye döviz getirir” dedi.

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Cezayir’de konutlar tamam sıra otel yatırımlarında

Şirket Cezayir’de ise toplam 5 bin konuttan oluşan 3 tane konut projesi yürütüyor. Konutlar Cezayir hükümeti tarafından yaptırılıyor. Sene sonuna kadar 3 konut projesinde de teslimler başlayacak. Her bir yatırımın yine taahhüt işi olacağını belirten Dereli konuşmasını şöyle sürdürdü: “Taahhüt işi olarak toplamda 4 tane otel yapmış olacağız. Bir de Cezayirli ortağımızla Cezayir şehir merkezinde 100 bin metrekarelik alana otel, rezidans, ticari üniteler ve konutlardan oluşan 200 milyon dolarlık karma bir proje yapacağız. Ruhsatımız onaylandı. Satış ofisi kurma çalışmalarımız devam ediyor. İnşaatlara ve satışa da ekim ayında başlamayı planlıyoruz. Cezayir’deki iş hacmimiz toplam 500 milyon dolara ulaştı şu anda.”

İstanbul’a 2 yeni proje

Şirket, bir yandan var olan Kadıköy’deki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürütülen ve teslimine kısa bir sürenin kaldığı bin 100 konutluk kentsel dönüşüm projesi ile Avrupa Yakasında Yenibosna’daki Torkam E5 projelerinin inşaatlarına devam ederken bir yandan da her biri 500’er bağımsız birimden oluşacak iki yeni projenin hazırlıklarına başladı. Projelerden biri Anadolu yakasında inşa edilecek. Ofis, konut ve ticari ünitelerden oluşacak. Bir diğeri ise Avrupa yakasında olacak ve konutlardan oluşacak. Her iki proje 2021 yılı içinde satışa çıkacak. Mahmut Dereli kentsel dönüşüm projelerinin ise kamu ile birlikte yürütülmesinin mümkün olduğunu aksi taktirde müteahhit ile vatandaşın karşı karşıya kaldığı durumlarda vatandaş taleplerinin çok fazla olduğunu aktardı.

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KAMPANYAYA İLGİ YÜKSEK

Faizlerin aşağıya çekilmesi yatırımcı kitlesinin de alımını artırdı. Mahmut Dereli, alıcıların yarısının oturum yarısının da yatırım için alım yaptığını söyledi. Dereli, “Bizim İstanbul’daki Torkam E5 projemizde yatırımcı profili ağır basıyor. Alıcıların ödeme tercihi de yüzde 50 banka kredili yüzde 50 bizim ödeme planımız diyebilirim. Vade oranımız 48 ay. 2. yıldan itibaren ödemeli 0,64 kredi oranı 180 aya kadar vade seçenekleri ile Türkiye’nin tarihi kampanyasını da destekliyoruz. 2021 yılının 2. yarısında teslimatı hedeflenen projede satışlar büyük bir hızla devam ediyor. Daha uzun vade tercih edenler banka kredisine yöneliyor.”

19 TEMMUZ’DA AÇIK ARTTIRMA

Torkam birikimi ve TOKİ güvencesiyle E5 Karayolu’nun Sefaköy - Florya aksında inşa edilen ‘Torkam E5’ prosejisinde dükkanlar için açık artırma yapılacak. 19 Temmuz’da fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkesi gereği 186 dükkan açık artırma usulüyle satılacak. 700 bin kişinin projenin içinden geçmesi öngörülen karma yapıda açık artırma başlangıç fiyatı 50 dükkan için 470 bin liradan, 63 dükkan için 991 bin liradan ve 73 dükkan için 1 milyon 500 bin lira olacak. Mahmut Dereli, dükkânları herhangi bir banka garantisi istemeden 48 ay sıfır faiz fırsatıyla yatırımcılara sunacaklarını söyledi. Dereli, “Geçen yıl yapılan açık artırmada büyük bir talep görerek 102 adet dükkan satışı gerçekleştirdik. Yatırımcılarımız 1 yıldan az süre içerisinde yüzde 50 ye yakın prim kazancı elde etti” bilgisini verdi. Projede 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark yer alıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.