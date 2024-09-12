OSB'lere 33 yeni alan açılıyor

Yerli ve yabancı yatırımcıların yer ihtiyacını karşılamak için Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısını 362'ye çıkaran Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 120 bin hektarlık üretim alanını sanayicilere sundu. 2024 yılı sonuna kadar 6 adet OSB, 4 adet Ergene OSB ve 3 adet Sanayi Sitesi projesinin tamamlanması öngörülüyor. Böylece yıl sonuna kadar OSB sayısının toplam 370'i aşması planlanıyor. Ayrıca yine bu yıl sonuna kadar endüstri bölgesi, OSB ve sanayi sitesi gibi yer seçimi kesinleştirilen yatırım alanları sayısının 33 olması da hedefleniyor. Böylece 2024 yılında hazırlıkları yapılan ve yerleri belirlenen alanlar kısa süre içerisinde Türkiye'nin üretim, yatırım ve ihracat hedeflerine katkılar sunmaya hazır hale getirilebilecek.

GENİŞLEME ALANLARI ANINDA SATILIYOR

Türkiye'de üretim yapan ve yurt dışından gelen firmalar Anadolu'da üretim yapmak için sırada bekliyor. Edinilen bilgilere göre, özellikle İç Anadolu'da yatırım ve üretim yapmak için alan isteyen firmalar yeni açılan OSB'lerde ve halihazırdaki OSB'lerdeki genişleme alanlarını takip ederek alanı satın almak için başvuru yapıyor. Satılığa çıkan OSB alanları birkaç gün içerisinde satılarak üretim için hazır hale getiriliyor.

YERLER SEÇİLİRKEN HER ŞEY DÜŞÜNÜLÜYOR

Üretim alanı oluşturulurken yüzlerce kriter göz önüne alınıyor. Bu kapsamda mevkii, şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı, büyüklüğü, kara yolu, havaalanı, liman ve demir yolu bağlantılarına uzaklığı, eğimi ve yönü, bulunduğu deprem kuşağı, su ihtiyacının nereden sağlanabileceği, enerji ve haberleşme ihtiyacının nereden sağlanabileceği, varsa petrol ve doğalgaz boru hatlarının durumu, atık su ve yağmur suyunun deşarj edileceği ortam, genişleme imkanının bulunup bulunmadığı, ve ormana yakınlığı gibi yüzlerce faktör göz önüne alınarak alan seçimi yapılacak ve 33 yeni yatırım alanı faaliyete geçecek.

İstihdam fırsatları sunuyor

“Türkiye üretiyor, güçleniyor” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerimizin sayısını 362’ye çıkardık. Her yeni Organize Sanayi Bölgesi, üretim kapasitemizi artırıyor, ekonomimize katkı sağlıyor. 120 bin hektarlık alanda, 362 OSB ile üretim altyapımızı sağlamlaştırdık. Türkiye'nin her bölgesinde istihdam ve yatırım fırsatlarını büyütüyoruz. Sanayimizi daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.







