Paketinizden artanlar ziyan olmuyor

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell olarak geliştirdikleri her hizmette, aldıkları her kararda müşterilerin kendini “Güvende, Değerli, Mutlu” hissetmesi, eşsiz bir deneyim yaşamasını temel öncelik olarak belirlediklerini vurguladı. Akgüç, “Teknoloji lideri kimliğimizle çağın gereklerine uygun çözüm ve teknolojileri Turkcell’lilerin hizmetine sunuyoruz. Amacımız en kaliteli ve en iyi hizmeti müşterilerimize sunmak. Son dönemde hayata geçirdiğimiz ‘Tumbara’ ve ‘Herkese Uygun Çözümler’ gibi projeler de bu anlayışın somut birer yansıması” ifadesini kullandı. Akgüç, Turkcell’in son dönemdeki çalışmalarıyla ilgili soruları şu şekilde cevapladı;

1- Dijital kanallar üzerinden kampanyaların yönetilmesi, müşteriyle birebir ve anlık iletişim kurmak adına nasıl avantajlar sağlıyor?

Turkcell olarak dijital kanallarımız üzerinden yürüttüğümüz kampanyalar sayesinde, müşterilerimize anlık, kişiselleştirilmiş ve ihtiyaçlarına özel teklifler sunuyoruz. Bu sayede hem müşteri memnuniyetini artırıyor hem de iletişimde hız ve etkinliği en üst seviyeye taşıyoruz. Gerçek zamanlı geri bildirimlerle kampanya performanslarını optimize ederek, kullanıcı deneyimini sürekli geliştiriyoruz.

2- “Herkese Uygun Çözümler” kampanyasıyla neyi hedefliyorsunuz?

Türkiye’nin lider mobil operatörü olarak önceliğimiz müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik en uygun çözümleri hayata geçirmek. Kısa süre önce hayata geçirdiğimiz “Herkese Uygun Çözümler” kampanyamızla da müşteri odaklılıkta yeni bir dönem başlattık. Bu kampanya ile Turkcell’liler, taahhütleri olsa dahi ihtiyaçlarına uygun olan üst veya alt paketlere, bir önceki paketlerinden doğan cayma bedeli taşınarak, herhangi bir ek ücret ödemeden geçebiliyor. Üstelik paketlerini yenileyen Turkcell’liler, ilk ay 30 GB’ye varan ek internet kazanabiliyor. “Herkese Uygun Çözümler” kampanyamızın bir diğer avantajı da; 20 Mayıs -

30 Haziran arasında dijital kanallardan Turkcell’li olan müşterilerimizin ilk ay paketinin Turkcell tarafından karşılanması. Ayrıca iki ay boyunca 100 GB’lık Lifebox saklama alanı hediye ediyoruz.

3- Bu kampanyayı benzerlerinden ayrıştıran noktalar nelerdir?

Turkcell aboneleri taahhütleri olsa dahi kendi ihtiyaç ve beklentilerine uygun pakete, bir önceki paketlerinden doğacak cayma bedeli taşınarak, ücretsiz olarak geçebilirler. Böylece Turkcell avantajlarından ve iletişim olanaklarından diledikleri şekilde yararlanabiliyorlar.

4- Akıllı Fatura hizmeti tam olarak nasıl çalışıyor ve kullanıcıya hangi avantajları sağlıyor?

Müşterilerin çözüm beklentisinin en yoğun olduğu konuların başında “paket aşımı” geliyor. Bu beklentiyi göz önünde bulundurarak, müşterilerimizin farkında olmadan paketlerini aşmasını önleyen ve Turkcell’de ücretsiz olarak sunulan “Akıllı Fatura” özelliğini hayata geçirdik. Abonelerimiz paketleri bittikten sonra herhangi bir paket aşımı ile karşılaşmıyor, üstelik ücretsiz olarak 50 MB, 50 DK ve 50 SMS tanımlanıyor Akıllı Fatura ve paket değişikliği hem Turkcell web sitesi hem de Turkcell uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Ek GB hakkı ise otomatik olarak tanımlanıyor.

5- “Tumbara” servisi nasıl çalışıyor? Müşterilerin kalan kullanımlarını puana dönüştürme süreci nasıl işliyor?

Türkiye’de ilk kez Turkcell tarafından hayata geçirilen ‘Tumbara’ servisi, müşterilerimizin paketlerinden kalan GB, SMS ve dakikaları değere dönüştürerek hem tasarruf hem de verimlilik sağlıyor. Kişiye özel dijital kumbara diyebileceğimiz bu uygulama sayesinde müşterilerin fatura kesim tarihinde paketinden kalanlar ziyan olmuyor, puana dönüşerek birikiyor. Turkcell’liler diledikleri zaman, biriken puanlarla Turkcell uygulamasındaki Tumbara kataloğundan istedikleri günlük/haftalık internet, dakika, SMS paketleri, yurtdışı paketleri gibi hediyeleri seçerek kullanma imkânına sahip oluyor. Tamamen ücretsiz olan ‘Tumbara’ için müşterilerimizin tek yapması gereken, Turkcell uygulaması üzerinden servisi aktif hale getirmek. Servis 1 kez aktif edildikten sonra paketinizden kalanlar otomatik olarak Tumbara’da birikiyor. İlk aşamada bireysel faturalı müşterilerimize açık olan bu servis, çok yakın zamanda kurumsal müşterilerimizin kullanımına da açılacak.

6- Tumbara’da biriken puanlar tam olarak hangi ürün ve hizmetlerde kullanılabiliyor? Hediye kataloğu süreç içinde güncellenecek mi?

Turkcell’liler Tumbara’da her ay fatura kesiminden itibaren biriken puanları ile diledikleri zaman günlük ya da haftalık internet, yurt dışı paketi ya da SMS, dakika paketi gibi seçenekler arasından istedikleri hediyeyi seçebiliyor. İlerleyen süreçte, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hediye kataloğundaki seçeneklerin güncellenmesi gündeme gelebilir.

7- Kampanyanın belli bir zaman sınırlaması var mı?

Tumbara’da biriken puanlar bir sonraki takvim yılının sonuna kadar kullanılabiliyor.

8- Dijital kanallar üzerinden abonelere sunulan kolaylıklar ile hedefleriniz nelerdir?

Dijital kanallar üzerinden sunduğumuz işlemler, kampanya yönetimi ve anlık bildirim gibi kolaylıklarla hedefimiz; müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak, hizmetlerimize erişimi hızlandırmak ve operasyonel verimliliği artırmak. Aynı zamanda müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, onlara değer sağlayan kişiye özel çözümler sunmayı amaçlıyoruz.











