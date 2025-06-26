Çin'in yurt dışı yatırımları 5 ayda yüzde 2,3 arttı

Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yıllık bazda yüzde 20,8 artarak 15,52 milyar dolara çıktı. Kuşak ve Yol yatırımlarından elde edilen gelir yüzde 3,9 artışla 50,59 milyar dolar oldu.