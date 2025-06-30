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Pakistan: Saldırıyı Hindistan planladı

Pakistan: Saldırıyı Hindistan planladı

04:0030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Pakistan ordusuna bağlı ISPR (Halkla İlişkiler Servisi) 13 askerin öldüğü saldırıyı ‘Pakistan Talibanı’nın (TTP) düzenlediğini, planlamayı da Hindistan’ın yaptığını söyledi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı suçlama için “temelsiz ve kabul edilemez” dedi.

Pakistan, önceki gün Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen ve 13 askerin hayatını kaybettiği saldırının arkasında Hindistan’ın olduğunu ileri sürdü. Pakistan Halkla İlişkiler Servisi, saldırının arkasında Hindistan'ın planlamasının ürünü olduğunu ve Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirdiğini iddia etti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın suçlamalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın saldırı sonrası Hindistan'ı hedef göstermesini şiddetle reddediyoruz" ifadelerine yer verildi. İki ülke mayıs ayında kısa süreli bir çatışma yaşamıştı.



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