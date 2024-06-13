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Ekonomi

Putin Batı'ya petrol ambargosunu uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı. G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

18:44 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:44 - 13/06/2024 Perşembe
AA
Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışına yönelik yasağı uzattı.
Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışına yönelik yasağı uzattı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı.

Putin'in petrol satışı yasağı

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere 30 Haziran 2024'e kadar petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı.

Sadece özel izinle gerçekleşiyor

Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.

Batılı devletler tavan fiyat uygulamıştı

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.



#Rusya
#Petrol
#Vladimir Putin
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