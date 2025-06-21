Sağlık ihracatından 3 milyar dolar gelir

Türkiye, sağlık hizmeti ihracatında önemli bir başarıya imza attı. Devlet desteğiyle yatırımı artıran ve büyüyen sektör ülke ekonomisine de büyük katkı sunuyor. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sağlık turizmi sektörüne yönelik destek programlarıyla ülkenin bu alanda hedef destinasyon imajını güçlendirmenin yanı sıra uluslararası markalarla ülkenin dünyada lider olmasının amaçlandığı ifade edildi.

PORTALDA 210 KURUM VAR

Açıklamada, 2012-2024 yıllarında yurt dışından gelen sağlık turisti sayısının 6 kat, sağlık turizmi ihracatının da 4 kat arttığı bilgisi verilerek, geçen yıl 1,5 milyon sağlık turisti ağırlandığı ve sağlık turizmi ihracatından 3 milyar dolar gelir elde edildiği aktarıldı. Bakanlığa bağlı Hizmetler İhracatı Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçen ‘Heal in Türkiye (healinturkiye.gov.tr)’ portalının sağlık turizmi sektöründeki markaların ve bu markalara bağlı tanıtım stratejisinin görünür yüzü olduğu vurgulandı. Portalda 201 kurumun bulunduğu belirtildi.

1.701 FİRMA DESTEKTEN FAYDALANDI

Söz konusu portala üye kuruluşlara, 1 Haziran’dan itibaren yapacakları reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde ilave 10 puan destek sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Anılan portala üye sağlık kuruluşlarımız ve aracı kuruluşlarımız söz konusu destek kapsamında hedef ülkeler haricindeki ülkelere yönelik yapacakları faaliyetlerde, destekten yüzde 60 yerine yüzde 70, hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için ise destekten yüzde 70 yerine yüzde 80 faydalanabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak uygulanan destek programları kapsamında, 2012-2024 yıllarını içeren dönemde 1701 firma, sağlık turizmi ihracat desteklerinden yararlanmıştır.”

5 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Bakanlığın iş birliği kuruluşları tarafından geçen yıl düzenlenen 15 sektörel alım ve ticaret heyeti programına destek verildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu bilgiler verildi: “Sağlık turizmi sektöründe halihazırda 5 ‘Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi’ sürdürülüyor. Ülkemiz medikal turist tercihlerine oldukça pozitif bir katkı sağlayan Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 41 sağlık kuruluşuyla bu alanda tüm ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.”







