Tüketici güven endeksi haziranda aylık yüzde 0,3 arttı

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayısta 84,8 iken bu ay yüzde 0,3 artışla 85,1 olarak kayıtlara geçti.