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Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Haziran 2025 döviz fiyatları

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Haziran 2025 döviz fiyatları

09:3120/06/2025, Cuma
AA
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Dolar/TL
Dolar/TL

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,6660 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 39,6200'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,6660'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 45,7510'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 53,5350'den satılıyor.


Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,6 seviyesinde bulunuyor.


Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere dair soru işaretlerinin yanı sıra artan jeopolitik riskler de belirsizlikleri artırıyor.

Orta Doğu'da süren gerilim varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahale edip etmeyeceğine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında politika faizini değiştirmedi. Ancak revize edilen projeksiyonlarda Bankanın yıl sonu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon beklentisini yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e çıkarması, büyüme tahminini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e indirmesi dikkati çekti. Ayrıca Fed yıl sonu için faiz tahminini yüzde 3,9 olarak korudu.


Bu gelişmelerle dolar endeksinde cuma gününden bu yana oynaklığın arttığını belirten analistler, yeni işlem gününde doların gelişmiş ülke para birimlerine göre sınırlı da olsa değer kaybettiğini aktardı. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.



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