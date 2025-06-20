Terörsüz Türkiye ile bölgede ticaret artar

Raporda, terör örgütü PKK’nın kendisini feshetme kararının, Türkiye kamuoyunda yalnızca güvenlik eksenli bir gelişme olarak değil, aynı zamanda bölgesel bir ticaretin, yerel üretimin ve sınır ekonomilerinin yeniden şekilleneceği bir eşik olarak algılandığı analizi yer aldı. Katılımcıların yarıdan fazlası, terörün sona ermesinin ardından hem yer altı kaynaklarının daha etkin kullanılacağını hem de sınır ticaretinin canlanacağını düşündükleri vurgulandı.