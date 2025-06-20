Terörsüz Türkiye ile bölgede ticaret artar

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terör örgütünün silah bırakmasıyla Doğu ve Güneydoğu’da ticaretin önündeki engeller de kalkacak. GENAR’ın hazırladığı rapor bu görüşü doğruladı. 2 bin 200 kişi ile yapılan araştırmada bölgedeki yatırımların artacağını düşünenlerin oranı yüzde 53,1 oldu.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar bölgede ticaretin önündeki engellerin kalkması ve ekonominin kalkınmasına dair inancı da güçlendirdi. GENAR’ın hazırladığı Türkiye Raporu’nun mayıs sayısı yayınlandı. Geçen ay içinde 2 bin 200 katılımcı ile yapılan araştırmada, PKK’nın silah bırakmasının ardından Irak, İran ve Suriye ile yapılan sınır ticaretinin canlanacağı düşünenlerin oranı yüzde 55 olurken, 28,7’si olumsuz görüş belirtti. 16,3’ü ise bir fikrinin olmadığını kaydetti.
OLUMLU GÖRÜŞ ARTIYOR
PKK’nın silah bırakmasının özel sektörün Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki yatırımların artacağı düşünenleri oranı da yüzde 53,1 oldu. Katılımcıların 27,3’ü bu konuda olumsuz görüş belirtirken, 19,6’sı ise bir fikrinin olmadığını söyledi. Terörün sona ermesinin Türkiye’nin doğusunda yeraltı kaynaklarının çıkarılması ve bu alanda ticaretin gelişmesine yönelik olumlu görüş beyan edenlerin oranı ise yüzde 57,3 olarak kayıtlara geçti. Katılımcıların 26,3’ü olumsuz görüş belirtti. 16,5’i ise bir fikrinin olmadığını ifade etti.
TEMKİNLİ İYİMSERLİK
Terörsüz Türkiye hedefi ile PKK’nın silah bırakması ekonomiye yansımaları için raporda, “Terörün sona ermesinin Türkiye ekonomisine olası etkileri konusunda katılımcılar genel olarak olumlu bir beklentiye sahip olsa da bu iyimserlik temkinli bir düzeyde ve siyasi görüşlere göre farklılık göstermekte” denildi. Bu çerçevede; Türkiye ekonomisi aynı kalır diyenlerin oranı yüzde 30,6, biraz iyileşir diyenlerin oranı: 28,1, çok iyileşir diyenlerin oranı: 23,7, ekonominin daha kötüye gideceğini düşünenlerin oranı 10,4 seviyelerinde seyrettiği gözlendi. Raporda özellikle CHP seçmeninin Terörsüz Türkiye hedefine temkinli yaklaşmasına vurgu yapıldı.
YER ALTI KAYNAKLARI ETKİN KULLANILACAK
- Raporda, terör örgütü PKK’nın kendisini feshetme kararının, Türkiye kamuoyunda yalnızca güvenlik eksenli bir gelişme olarak değil, aynı zamanda bölgesel bir ticaretin, yerel üretimin ve sınır ekonomilerinin yeniden şekilleneceği bir eşik olarak algılandığı analizi yer aldı. Katılımcıların yarıdan fazlası, terörün sona ermesinin ardından hem yer altı kaynaklarının daha etkin kullanılacağını hem de sınır ticaretinin canlanacağını düşündükleri vurgulandı.