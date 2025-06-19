ABD'nin ticari ham petrol stokları 11,5 milyon varil azaldı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 402 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 200 bin varil artışla 230 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 7-13 Haziran haftasında 3 bin varil artarak 13 milyon 431 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 672 bin varil azalışla 5 milyon 504 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 1 milyon 75 bin varil artışla 4 milyon 361 bin varil oldu.