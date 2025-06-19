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ABD'nin ticari ham petrol stokları 11,5 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları 11,5 milyon varil azaldı

09:0719/06/2025, Perşembe
AA
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ABD'nin benzin stokları yaklaşık 200 bin varil artışla 230 milyon varil olarak kayıtlara geçti.
ABD'nin benzin stokları yaklaşık 200 bin varil artışla 230 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 11 milyon 500 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 11 milyon 500 bin varil azalışla 420 milyon 900 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 402 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 200 bin varil artışla 230 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 7-13 Haziran haftasında 3 bin varil artarak 13 milyon 431 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 672 bin varil azalışla 5 milyon 504 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 1 milyon 75 bin varil artışla 4 milyon 361 bin varil oldu.

EIA'nın Haziran 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

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