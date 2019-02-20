Ekonomi Sahibindencoma rekor teklif Türkiyenin en büyük satışı olabilir
İŞ DÜNYASI

​Sahibinden.com'a 4.8 milyar dolarlık rekor teklif

Sahibinden.com'a rekor teklif: Türkiye'nin en büyük satışı olabilir

Aylık ortalama 44 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Sahibinden.com'a İngiliz emlak şirketi Marks & Mann talip oldu. Şirketin Sahibinden.com'u satın almak için 4,8 milyar dolar teklif verdiği iddia edildi. Görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar yapılan en büyük satış olacak.

Haber Merkezi Diğer
​Sahibinden.com
​Sahibinden.com

Türkiye’nin en büyük e-Ticaret sitelerinden biri olan Sahibinden.com rekor fiyata yabancılara satılıyor. İngiliz emlak şirketi Marks & Mann, en çok emlak aranan site olan Sahibinden için kesenin ağzını açtı.

4.8 MİLYAR DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bir haftadır şirketin İstanbul’daki merkezinin kapısını aşındıran İngiliz firmanın 4,8 milyar dolar teklif ettiği iddia edildi. Görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar yapılan en büyük satış olacak.

  • Türkiye’nin en büyük internet sitelerinden Yemeksepeti, 2015 yılında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero’ya 589 milyon dolara gitmişti.

100 YILDAN FAZLADIR EMLAK SEKTÖRÜNDE

Türk firmaları olan Peak Games, Gram Game’in yaptığı satışlar da düşünüldüğünde işlem hacmin büyüklüğü daha çok ortaya çıkıyor. Bir aile şirketi olan Marks & Mann ise 100 yıldan fazla emlakçılık deneyimine sahip. Şirket online emlak İngiltere dışında ciddi yatırımlar yapıyor.

44 MİLYON KULLANICI

Türkiye’nin ilk emlak sitelerinden biri olan Sahibinden.com, 2018 yılında ayda ortalama 44,3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi. Platformda toplam ilan görüntülenme sayısı 2018 yılı boyunca 25 milyarı aştı ve kullanıcılar birbirine toplamda 220 milyon mesaj gönderdi. 2018’de Sahibinden.com’un mobil uygulamasının kullanıcı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 26 arttı ve uygulama Apple Store’da 2018’in en fazla indirilen ücretsiz uygulamaları arasında yer aldı. Sahibinden.com’da 2018 yılı içinde yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verildi. En çok emlak ilanı veren şehir İstanbul olurken onu Ankara ve İzmir takip etti.

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FİYATLARI BELİRLİYOR

Sahibinden.com sadece emlakta değil otomobil satışlarında da piyasayı domine ediyor. Sahibinden.com’da 2018 Ocak ayından itibaren otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlılar olmak üzere toplamda 5,5 milyondan fazla vasıta ilanı verildi.

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